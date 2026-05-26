Villa Mitre: "Meternos entre los cuatro es nuestro objetivo y no lo vamos a negociar", dijo Bacigalupe

Santos Bacigalupe, defensor de Villa Mitre y uno de los rendimientos mas parejos en lo que va de la temporada del Federal A, analizó en El Diario Deportivo el empate de ayer ante Kimberley sin goles.

"Nos propusimos en el arranque ir a buscar el triunfo, no pudimos plasmarlo en esos primeros 15 minutos y después el rival se acomodo. En el segundo tiempo se planteó un partido de ida y vuelta, con nosotros arriesgando, queríamos sumar de a tres de local porque sabemos que esta segunda rueda es de definiciones. Intentamos buscarlos con nuestras armas, quizás también dejando algunos espacios, jugando mano a mano. También se nos pudo haber escapado, hoy miramos la tabla y estamos a tres puntos del cuarto. Lo importante es que no se perdió y en esta ronda hay que sumar, ya no podemos perder mas puntos, cuando no podes ganar o no tenes esa eficacia, no hay que perder", señaló el central de 31 años oriundo de Benito Juárez.

Además, puntualizó la falta de gol del equipo, que ayer sumó su tercer 0 a 0 en casa en cinco presentaciones.

"Será algo que tendremos que madurar en estos siete partidos que nos quedan para poder clasificar. Trabajarlo mental y tácitamente para buscarle la vuelta, sabemos que no tuvimos contundencia, también sufrimos algunas lesiones que nos han dejado sin variantes en ataque y perdimos algo de frescura. Ya estamos preparando el partido del domingo, lo importante es meternos entre los cuatro y eso no lo vamos a negociar y sabemos que ese es nuestro objetivo principal"

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"En la primera parte del torneo -remarcó- las estadísticas decían que somos el equipo que más centro tiró, que mas situaciones generó, no lo podemos plasmar pero estamos tranquilos que de esta forma vamos a ganar mas de lo que vamos a perder. Ya en este etapa esperamos cambiar esa forma porque los resultados mandan, habrá que hacer alguna variante o autocrítica y tenemos que meter al club donde se merece, porque la gente lo merece y eso marca la historia. Para eso estamos: para laburar y para que al club le vaya bien".

Con el correr de las horas, el análisis de la igualdad ante el Dragón lo hizo con otra tranquilidad.

"Ayer terminé el partido embrocado, quería ganar, sabíamos que la gente también y en esta ronda, de local, hay que ganar sí o sí porque empatar te obliga a salir a buscar puntos afuera. Después, con la cabeza más tranquila, pensé que por lo menos no nos habían hecho goles y eso te da confianza para volver a tomar riesgos el partido que viene, te da esa confianza", dijo Santos.

Luego, volvió a puntualizar en la falta de contundencia de un equipo que propone y arriesga, aunque por ahora le cuesta plasmarlo en el marcador.

"Si me das a elegir prefiero genera menos y concretar mas. No hay que morir siempre en esa, hay momentos que hay que tirar la pelota al área y que a los grandotes nos quede un rebote y meterla como sea. Por ahí las formas van a ir cambiando a medida de que los resultados manden. No somos necios en ese aspecto, sabemos que a veces se tiene que jugar como se puede y no se quiere. Trataremos que el desgaste valga la pena y no llegar a ese punto", avisó.

Con el inicio de la segunda rueda ayer, Villa Mitre sabe que el margen de error se va achicando aunque se encuentre a apenas tres puntos de la zona de clasificación.

"Sabemos que van a llegar ese partido o esos dos partidos que vamos a tener que ganar para despegarte, Germinal creo que es uno de los rivales directos con los que vamos a pelear, porque Olimpo y Alvarado son los candidatos a clasificar y Kimberley también va a pelear. Entre Germinal y Madryn saber que nosotros somos los que vamos a tener que meter ahí, con nuestras armas. Tenemos mas plantel y jerarquía y un laburo para confirmarlo. Cuando juguemos con esos equipos de local van a ser finales y un partido de visitante, como el clásico, nos va a dar esa motivación", se ilusionó.

"Sabemos que son 8 finales y ayer tuvimos la primera, por lo menos pudimos sumar un punto", remarcó.

En lo sucesivo, el equipo bahiense visitará a Círculo Deportivo y luego purgará la fecha libre.

"Es un rival diezmado pero con un técnico que nos conoce a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer un partido perfecto y no dejarnos llevar por lo que pasó. Tenemos que prepararnos para el peor contexto, porque sabemos que tenemos que sumar para meternos en esos cuatro lugares", insistió Bacigalupe.

"Esperemos traernos el resultado positivo que queremos, porque la gente lo necesita y nosotros también. Más que nunca nos debemos un resultado positivo de visitante, perdimos tres partidos de visitante y no podemos seguir dándonos ese lujo de salir afuera y perder. Hay que hacernos respetar. Esperemos que el domingo se de", redondeó.

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