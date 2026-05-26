Medina: "Es fundamental articular en la región el reclamo por la Zona Fría"

El concejal Daniel Medina participó en la ciudad de Pigüé de la presentación del Foro Provincia Futura, donde la cuestión vinculada con la defensa de los beneficios del régimen de la Zona Fría en el región ocupó un importante espacio de la agenda.

"Provincia Futura es un foro de diálogo que reúne a representantes de municipios del interior bonaerense como espacio de encuentro y debate con el objetivo de instalar una agenda común vinculada a las problemáticas del sur bonaerense y fortalecer el regionalismo como herramienta de representación política y desarrollo. Con los intendentes Pablo Garate -Tres Arroyos- y Matías Nebot -Saavedra- junto a concejales y funcionarios de distintos distritos vecinos, dialogamos sobre las estrategias que en cada municipio se planifican frente al intento de eliminar el beneficio de la Ley 27.637 en nuestra región, entre otros temas", afirmó el edil de Bien Común.

Sobre su participación en el Foro, Medina expresó que hizo mención a que en Rosales diferentes concejales cambiaron su postura en lo que era unanimidad en la defensa de la Zona Fría.

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"Me sigue sorprendiendo que tengamos en la región concejales que siguen militando contra la zona fría dando información falsa a los vecinos como sucede en Rosales. En el foro dialogamos sobre el impacto en cada Municipio de la pérdida del beneficio. Aún quienes tengan tarifa social, van a tener un importante aumento en sus boletas dado que la reforma que impulsa el gobierno solo sostendrá rebajas en pocos ítems por sobre el total de la tarifa. Eso es menos dinero en el bolsillo del vecino y más para pagar servicios. Con eso marcamos preocupación por el impacto en los comercios y creemos que hay que tomar iniciativas para resguardar a la población. Por eso, fue importante compartir miradas y estrategias en paralelo a la votación en el Senado Nacional que será definitiva", dijo.

Otro punto que resaltó está en lo que denomina como "una discriminación hacia nuestra región en el reparto de subsidios por la Nación".

"El sur de nuestra Provincia pertenece -según el ENARGAS- a lo que se denomina como 'región templada fría', en la misma también está parte de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut, pero si a nosotros nos quitan el actual régimen de Zona Fría, quienes vivimos en el sur bonaerense seríamos los más perjudicados dado que las restantes provincias conservan los beneficios de acceso a combustible más barato".

"Eso no es justo y hay que remarcarlo frente a quienes hoy auspician que nos quiten la zona fría", sostuvo, al tiempo que indicó: "La prioridad frente a cualquier color partidario es el interés regional y el bienestar del vecino al que se le debe información correcta y compromiso sincero".

"En esta última mirada encontramos grandes coincidencias con los integrantes del foro Provincia Futura entendiendo el valor de priorizar la agenda regional y local mediante el diálogo y la experiencia compartida”, expuso.