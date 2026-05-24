El Municipio abrió una encuesta para actualizar el Código de Zonificación

El Municipio de Coronel Rosales puso en marcha una encuesta abierta a la comunidad con el objetivo de avanzar en la actualización del Código de Zonificación, herramienta considerada clave para planificar el crecimiento del distrito.

La iniciativa forma parte del trabajo que viene realizando la Comisión de Seguimiento del Código de Zonificación, que mantuvo una nueva reunión para continuar delineando criterios vinculados al desarrollo urbano, comercial y productivo del distrito.

Según se informó, la propuesta apunta a pensar el crecimiento de Coronel Rosales de manera ordenada, contemplando la expansión de los barrios, la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, desde el Municipio señalaron que la participación ciudadana será fundamental para enriquecer el proceso de planificación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La encuesta está disponible a través del sitio web oficial de la comuna mcr.gob.ar, destinada a vecinos que quieran aportar opiniones, propuestas y observaciones sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo del distrito.

Además, adelantaron que en los próximos días se pondrán en circulación consultas específicas dirigidas a profesionales, sociedades de fomento y representantes de sectores productivos y económicos de Coronel Rosales.

