Puerto Rosales suma su primera descarga de langostinos y busca consolidar su perfil pesquero

Esta semana, la empresa española Conarpesa concretó la primera descarga y almacenamiento de langostinos en el Puerto de Coronel Rosales, marcando la inauguración operativa de su planta en la terminal portuaria local.

La operatoria se produjo luego de la campaña iniciada el pasado 14 de abril, cuando zarparon desde Puerto Rosales los primeros barcos alistados en esta terminal, a la espera de la apertura de la temporada de pesca de langostino frente a las costas del sudoeste provincial. Este martes, arribaron dos embarcaciones con unas 70 toneladas de langostino cada una, descargadas y almacenadas en las nuevas cámaras frigoríficas, destinadas a la exportación.

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El sistema permite conservar el producto en frío dentro del puerto y consolidar allí mismo los contenedores antes de su traslado hacia los puertos de salida. La infraestructura incluye dos cámaras con capacidad para almacenar 1.000 toneladas cada una. La planta ocupa una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados y forma parte de una inversión iniciada en junio de 2022, cuando la compañía comprometió 148 millones de pesos. El proyecto incluyó depósitos para insumos, oficinas administrativas, red contra incendios, playones de hormigón vinculados al muelle, sistemas de iluminación y obras eléctricas.

La llegada de Conarpesa convierte a Puerto Rosales en la base operativa más al norte de las cuatro plantas que la compañía posee en el litoral marítimo argentino, donde también opera en Chubut y Santa Cruz.

La operatoria no se limita a la descarga. Parte de la flota tiene asiento permanente en Rosales, que tiene capacidades de abastecimiento y reparaciones navales.

Ese movimiento modifica la dinámica tradicional del puerto, históricamente ligado a la actividad petrolera y energética. La actividad pesquera suma nuevas demandas logísticas, mano de obra especializada y servicios vinculados a la actividad naval.

La primera descarga fue seguida por autoridades provinciales, municipales, representantes del puerto y directivos de la empresa, con fuerte expectativa sobre el impacto económico que el crecimiento pesquero podría generar en Coronel Rosales.

Hito histórico

Durante el acto en el puerto, el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, definió la primera descarga como “un hito histórico” para el distrito.

"Esto no es casualidad, tiene que ver con un proceso que inició con acuerdos y diálogo permanente, y con la decisión del Consorcio de otorgar las tierras y sobre todo de la empresa de invertir acá."

“Puerto Rosales tuvo durante mucho tiempo falsas expectativas y eso generó enormes desilusiones. Cuando arrancamos también hubo detractores, pero siempre trabajamos para que el puerto se pusiera al servicio de las inversiones para generar empleo”, afirmó.

El jefe comunal señaló que la puesta en funcionamiento de la planta demuestra que “el desarrollo pesquero, la generación de empleo genuino y el movimiento económico local ya comenzaron”.

“Esto es un hijo para Aristimuño, que lo gestó en su momento y hoy le estamos dando forma”, dijo el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, Diego Piñero.

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, recordó que invertir en la provincia “parecía un reto”, aunque remarcó que el compromiso de avanzar ya estaba asumido. “Ojalá podamos generar movimiento para ayudar a la localidad y que otras empresas también utilicen las instalaciones del puerto”, señaló.

Las autoridades coincidieron en que el crecimiento de la actividad pesquera puede transformarse en uno de los ejes de diversificación económica más importantes para Puerto Rosales en los próximos años.