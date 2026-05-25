"Honrar la Patria es cuidar a los jubilados, trabajadores y la educación pública"

El intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño encabezó esta mañana el acto oficial del Municipio en conmemoración del 216º aniversario de la Revolución de Mayo, frente a los mástiles de la plaza General Belgrano, del centro puntaltense.

En su alocución, agradeció a los presentes y destacó los valores colectivos que hace más de 200 años desencadenaron en el hecho histórico hoy rememorado. También mencionó una frase que le llamó la atención durante un acto escolar por el 25 de mayo: "Celebrar la libertad es honrar la patria. Y pensaba ¿Qué es honrar la Patria?", dijo el jefe comunal.

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"Honrar la Patria es cuidar a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, a los trabajadores, vecinos y vecinas que se levantan todas las mañanas con muchísimo esfuerzo para sostener a sus familias y progresar —señaló—. Honrar la Patria es respetar a nuestras Fuerzas Armadas y a su gente, defender y cuidar a nuestra educación pública y a sus trabajadores."

"La tarea pendiente que tenemos los argentinos para honrar esa Patria es construir un país que nos abrace a todos y no deje a nadie afuera. ¡Feliz día y a construir esa patria grande y esa patria chica que nos merecemos!", concluyó.

Estuvieron además el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Gómez, el comandante de la Flota de Mar, contralmirante Pablo Basso, el presidente del Consorcio de Puerto Rosales, Diego Piñero, además de funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, veteranos de Malvinas y representantes de escuelas y asociaciones locales, entre otros.

Durante la ceremonia se izaron el pabellón nacional y las banderas bonaerense y distrital, se cantaron el Himno Nacional Argentino y del Himno a Punta Alta, hubo una invocación religiosa y una reseña histórica.