Conference League: Crystal Palace se quedó con el título

Crystal Palace de Inglaterra se coronó campeón de la Conference League tras vencer en la gran final a Rayo Vallecano de España por 1 a 0.

El atacante francés Jean Philippe Mateta marcó el gol de la victoria, a los 6 minutos de la etapa complementaria tras aprovechar un rebote del arquero argentino Augusto Batalla.

Crystal --con el golero argentino Walter Benítez en el banco de relevos-- logró su primer título internacional en 121 años de historia.

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El cotejo se jugó en el Red Bull Arena de Leipzig, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.