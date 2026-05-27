Conference League: Crystal Palace se quedó con el título
Le ganó 1 a 0 a Rayo Vallecano, que tuvo a Batalla en el arco, con gol del francés Jean Philippe Mateta.
Crystal Palace de Inglaterra se coronó campeón de la Conference League tras vencer en la gran final a Rayo Vallecano de España por 1 a 0.
El atacante francés Jean Philippe Mateta marcó el gol de la victoria, a los 6 minutos de la etapa complementaria tras aprovechar un rebote del arquero argentino Augusto Batalla.
Crystal --con el golero argentino Walter Benítez en el banco de relevos-- logró su primer título internacional en 121 años de historia.
El cotejo se jugó en el Red Bull Arena de Leipzig, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.