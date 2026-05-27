Matías Soulé sueña con el Mundial 2026: "Siempre hay una esperanza"

El atacante Matías Soulé se ilusiona con integrar la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026.

El futbolista de la Roma, que aparece en la prelista del entrenador Lionel Scaloni pese a no haber debutado en la Mayor, reconoció este miércoles, al llegar al país, que sueña con estar en la Copa del Mundo.

“Sé que es difícil, pero siempre hay una esperanza. Son muchos jugadores y hay una competencia muy grande, pero tengo esperanzas”, señaló el mediapunta de 23 años, que viene de convertir siete goles en 39 partidos durante la temporada con la Roma.

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Soulé estuvo en el banco de suplentes en el triunfo 3 a 0 ante Chile por las Eliminatorias, en septiembre de 2024, aunque todavía no sumó minutos oficiales con la albiceleste: “Sería un sueño poder estar y, si no, tocará alentar como siempre”, agregó.

El exjugador de Vélez también habló sobre su temporada en Italia: “La pubalgia me dejó afuera algunos partidos, pero pude terminar jugando, que era lo que quería”.

Además, Soulé se refirió al futuro de Paulo Dybala, compañero suyo en Roma y pretendido por Boca: “No me quiere decir qué hará. Es una decisión que tiene que tomar él”.