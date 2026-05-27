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El plantel de Rosario Central visitó al “Patón” Bauza en Quito y se emocionaron todos

En la previa al duelo de esta noche frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores, la delegación le llevó remeras, una plaqueta conmemorativa y el trofeo de la Copa Argentina que el exentrenador, hoy padeciendo una grave y degradante enfermedad, logró con el Canalla en 2018.

Parte del plantel de Rosario Central protagonizó una emotiva visita a Edgardo Bauza, exentrenador del club y con el que se consagró en la Copa Argentina 2018, durante su estadía en Quito, en la previa del partido de este miércoles frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. 

La delegación canalla estuvo formada por Ángel Di María, Marco Ruben, Jorge Broun y Jeremías Ledesma, acompañados del presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano, que le llevaron camisetas, una plaqueta conmemorativa, y el trofeo que conquistó durante su paso por la institución.

El momento fue compartido por Rosario Central en su cuenta de X: “Qué hermoso volver a verte, Patón. Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central. Te amamos para siempre, Patón”.

Bauza dejó una huella imborrable en la institución. Además de brillar como entrenador, tuvo una histórica etapa como jugador, y salió campeón del Torneo Nacional de 1980 y del Torneo de Primera División 1986/87.

A sus 68 años, el Patón reside en Ecuador y bajo el cuidado permanente de su familia, alejado por completo de la vida pública y de la exposición mediática. En 2021, dos años después de haber dejado de dirigir, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, que afectó progresivamente su memoria y su capacidad de comunicación.

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