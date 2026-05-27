Fiscal dictamina que la causa de la mansión en Pilar debe tramitarse en el fuero Penal Económico

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá solicitó que la causa de la mansión en Pilar regrese al fuero Penal Económico. La investigación tiene como principal apuntado al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Hasta ahora, el caso se encontraba bajo la tutela del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sin embargo, Pérez Barberá rechazó esa determinación desde el comienzo; en su argumento, el fiscal fundamentó que su fuero tiene la especialización técnica que corresponde para abordar delitos complejos como, en este caso, es el presunto lavado de dinero.

Asimismo, manifestó que limitar que el caso se investigue en Pilar, sólo por la ubicación física del imueble, es "prematuro", ya que las maniobras financieras existentes en la causa presentan nexos con múltiples jurisdicciones.

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El próximo paso, para que se continúe con la investigación, es la resolución final sobre qué juzgado quedará a cargo de la causa; esa determinación deberá tomarla la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Por el momento, la Justicia busca determinar si la propiedad de Villa Rosa, valuada en unos 17 millones de dólares, junto a la colección de autos de lujo encontrada en su interior, fueron adquiridas mediante el desvío de fondos de la AFA. El expediente apunta principalmente a presuntos testaferros vinculados a Toviggino y a Tapia. (NA)