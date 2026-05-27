La venta de combustibles cayó por tercer mes consecutivo

El consumo de combustibles en las estaciones de servicio cayó 12,79% durante el primer cuatrimestre del año. En abril, se despacharon 1.333.298 metros cúbicos de nafta y gasoil, un 2,38% menos que el mismo mes del año pasado y una baja de 1,98% contra marzo.

En lo que va de 2026, el sector solo mostró una mejora en enero, cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos. Desde entonces, las ventas acumularon tres meses consecutivos de caída. Las cifras surgen de la Secretaría de Energía.

Los datos marcan que el mes pasado las ventas de nafta súper bajaron 1,18% y las de gasoil 0,03%. La caída mensual fue mayor en los combustibles premium: el consumo de gasoil de mayor calidad se redujo 3,22%, mientras que las naftas premium registraron una merma de 5,93%, sintetizó un informe del portal especializado Surtidores.

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La reducción en el volumen de ventas, en parte, se da ante la escalada del barril Brent por los efectos de la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, desde principios de abril, la petrolera YPF implementó un sistema de “buffer de precios”, una herramienta que busca desacoplar parcialmente el valor local de los combustibles de los movimientos internacionales del petróleo, En principio era por 45 días. A mediados de mayo, prorrogó el esquema.

Durante ese período no se trasladará a los consumidores el impacto de eventuales nuevas variaciones crudo internacional, pero el resto de las variables que componen el precio de las naftas -como los impuestos, valores del biocombustible y la cotización del dólar- quedarán liberadas.

En los primeros cuatro meses del año, los precios de las naftas y el gasoil acumularon un alza de 24,08% promedio. El último ajuste fue de 1% y se aplicó a mediados de mayo.

Cuál fue la caída en la venta de nafta súper y premium durante abril

En abril, el consumo de nafta y gasoil cayó en 18 jurisdicciones en la comparación interanual. Las más afectadas fueron Corrientes (-10,01%), Formosa (-9,78%) y Santa Cruz (-8,92%). Por el contrario, seis provincias mostraron resultados positivos, entre ellas, se destacaron San Juan y Neuquén.

A nivel nacional, las ventas de los combustibles cayeron 2,38% interanual en abril: