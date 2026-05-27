Dos personas perdieron la vida en un choque ocurrido en la ruta 33

Dos personas perdieron la vida esta mañana como consecuencia del choque entre dos vehículos en un tramo de la ruta 33, en cercanías de Colonia San Martín.

Voceros indicaron que el siniestro se produjo minutos antes de las 9, en el kilómetro 85, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron un utilitario Renault Kangoo y un camión de carga.

Producto del impacto el rodado mayor terminó saliendo de la cinta asfáltica y deteniendo su marcha contra el alambrado de un campo, mientras que la camioneta quedó sobre el pavimento con importantes daños.

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Al lugar concurrieron bomberos voluntarios, personal policial y de salud.

Las víctimas fatales viajaban en el utilitario, mientras que al menos otras cuatro personas fueron derivadas a hospitales de Tornquist y Pigüé. (Noticias Radio Reflejos y La Nueva.)