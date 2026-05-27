Patagones: disturbios, un herido y tres aprehendidos en Villa Linch

Tres hombres de 22, 26 y 33 años de edad fueron aprehendidos por la Estación Comunal de Carmen de Patagones, en el marco de un violento episodio registrado en el barrio Villa Linch, según confirmaron desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal maragata.

Si bien la información se conoció ayer, el violento episodio habría tenido lugar en la madrugada del pasado sábado en este populoso barrio.

Personal policial fue alertado por vecinos que, en el lugar, un grupo de revoltosos estaría ocasionando disturbios en la vía pública.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al llegar, los agentes divisan a un hombre con dos heridas de arma blanca, quien indica que su atacante se encontraría a pocos metros del lugar, por lo que, tomando todas las medidas de seguridad necesarias acorde a la situación, la Policía dio con el mismo y lo aprehendió.

El sujeto se encontraba junto a otros hombres quienes, ante el procedimiento policial, comenzaron a increpar a los uniformados, arrojando piedras hacia los patrulleros. Finalmente, también fueron reducidos, aunque de ninguno se dio a conocer la identidad.

Los tres imputados en la causa, caratulada “lesiones mediante usa de arma blanca, desobediencia y resistencia a la autoridad”, fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Bahía Blanca.

Sin actividad para el 101

Por otra parte, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones informó que, por el momento, no funciona el número de emergencias 101.

Debido a problemas técnicos, la Estación de Policía está hoy sin receptor a través de esa línea, siendo por el momento la única vía telefónica habilitada para la ciudadanía en general, el abonado (02920) 463885.

Una vez restablecido el servicio con normalidad, será informado por los respectivos medios de comunicación (agencia Carmen de Patagones).