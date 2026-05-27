Roland Garros: Tirante, el único sobreviviente de una jornada negra

El tenista argentino Thiago Tirante protagonizó una de las grandes sorpresas argentinas de Roland Garros al eliminar al español Alejandro Davidovich Fokina, preclasificado número 23 del torneo, y clasificarse por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un Grand Slam.

El tenista platense mostró una enorme reacción anímica y tenística para revertir un partido muy complejo y terminó imponiéndose por 4-6, 7-6, 6-1 y 6-3 sobre el polvo de ladrillo parisino. La victoria representa el mejor resultado de toda su carrera profesional.

Mientras tanto, la jornada dejó otras caras para el tenis argentino.

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Marco Trungelliti quedó eliminado después de caer ante el ruso Karen Khachanov en cuatro sets: 7-6, 5-7, 6-1 y 7-5. El santiagueño volvió a mostrar competitividad en Roland Garros y estuvo cerca de llevar el partido a un quinto parcial.

Mariano Navone perdió en un verdadero partidazo ante el checo Jakub Mensik. El partido, que duró casi cinco horas, y en el que ambos estaban extenuados, se definió por el súper tie break.

Mensik, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial, se quedó con el partido en el quinto set por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11) en la segunda ronda de Roland Garros.

Finalmente, Camilo Ugo Carabelli (59º del mundo) cayó este miércoles en segunda ronda de Roland Garros al ceder por 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 (5) en tres horas y 6 minutos ante el ruso Andrey Rublev (13º del mundo).