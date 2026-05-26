Quirno pidió una reforma de la ONU y apoyó la candidatura de Rafael Grossi como secretario general

Durante el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller Pablo Quirno emitió un mensaje de fuerte tono crítico hacia el funcionamiento de los organismos multilaterales, y dejó en claro que la posición argentina en la cumbre apuntó a desmantelar las agendas tradicionales de la organización.

"Llevamos una posición clara: la Organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional", sentenció el funcionario, replicando el discurso libertario.

En línea con “la batalla cultural” que sostiene Javier Milei, dijo que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia, por eso el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”.

“Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”, sostuvo Quirno ante el Consejo.

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Por eso, reclamó “la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad” y respaldó “la candidatura a la Secretaría General de Rafael Grossi”. Valoró “la solvencia técnica y vocación de resultados representan exactamente el liderazgo que este tiempo exige.

Grossi se encuentra al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su candidatura fue presentada formalmente por Argentina. A su vez, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores consiguió llevar adelante una importante agenda bilateral. (con información de NA)