Barcelona va a fondo por Julián Álvarez: hay acuerdo en los términos personales

Barcelona tiene decido dar un salto de calidad y buscará reforzar su delantera. Con el fichaje ya concretado de Anthony Gordon -proveniente de Newcastle-, ahora el gran sueño culé es Julián Álvarez, como ya informamos.

Según informaron varios medios europeos, el club ya acordó los términos personales con el delantero cordobés, quien va camino a jugar su segunda Copa del Mundo. El próximo paso del equipo azulgrana será ofertar al Atlético de Madrid, que impuso una clásula de salida por el argentino de 150 millones de euros.

Si bien la operación sonaba algo más complicada, Deco y Joan Laporta se movieron rápido para cerrar a "La Araña", quien también era pretendido por el Arsenal inglés y por los franceses del PSG. La dirigencia de Barcelona busca sellar la incorporación previo al mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Ya hubo ofertas entre los clubes, con una primera de 70 millones de euros y una segunda que se acercó a los 100 millones pero que también fue rechazada por el Atlético.