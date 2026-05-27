Nuevo robo en el Centro Comunitario Loyola: ahora sustrajeron cables de la instalación eléctrica

El Centro Comunitario Loyola volvió a ser víctima de la inseguridad. Tras el reciente robo de luminarias destinadas a las canchas de la escuelita de fútbol, delincuentes ingresaron nuevamente al predio ubicado en Esmeralda 1251 y esta vez sustrajeron cables pertenecientes a la instalación eléctrica.

Según indicaron desde la institución, el hecho ocurrió pocos días después del primer robo, cuando todavía no habían terminado de instalarse los elementos de iluminación que formarían parte de la obra destinada a mejorar el espacio deportivo.

La situación generó preocupación e indignación entre quienes forman parte del centro comunitario, ya que los trabajos habían sido impulsados con esfuerzo y gestiones para brindar mejores condiciones a los más de 100 chicos y chicas que asisten a la escuelita de fútbol.

El proyecto incluía la colocación de nuevas luminarias en las canchas y había sido financiado mediante aportes gestionados para fortalecer las actividades deportivas y sociales que desarrolla la institución.

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Desde el Centro Loyola remarcaron el impacto que estos hechos tienen sobre toda la comunidad y señalaron que cada robo representa un duro golpe para un espacio que cumple funciones de contención e inclusión social para niños y jóvenes del sector.