La Unión Industrial celebró la futura construcción de una planta de amoníaco y urea granulada

La Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) celebró la firma de un memorándum de entendimiento entre la empresa Fértil Pampa SAU, subsidiaria de Pampa Energía, y el municipio de Bahía Blanca, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para la construcción de una planta productora de amoníaco y urea granulada de gran escala en el puerto bahiense.

A través de un comunicado firmado por el titular de la UIBB, Gustavo Elías, se explicó que el convenio supone una inversión de 2.400 millones de dólares que contempla la producción de 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada, y que demandará aproximadamente 3.500 puestos de trabajo en su etapa de construcción.

El proyecto se emplazará en un predio de 80 hectáreas del área portuaria y tiene como insumo central el gas natural de Vaca Muerta, transformando a Bahía Blanca en un eslabón estratégico entre la producción energética del país y el abastecimiento de fertilizantes para el agro nacional y regional.

La institución destacó que el "anuncio no es un hecho aislado: es la tercera gran inversión confirmada para Bahía Blanca en lo que va de 2026, y se suma a un proceso sostenido de posicionamiento de nuestra ciudad como hub de energía y logística de proyección nacional e internacional".

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"Desde la UIBB venimos trabajando con convicción para que Bahía Blanca sea reconocida por su infraestructura, su perfil industrial, su capital humano, su entramado de empresas de servicios, su gobernanza institucional y su calidad de vida, todas ellas condiciones que hacen de nuestra ciudad un destino atractivo para inversiones de alto impacto que generen empleo genuino", se explicó.

En este marco, se felicitó al intendente Federico Susbielles, al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a Pampa Energía "por este paso decisivo".

"Desde la UIBB estamos listos para acompañar, aportar y ayudar a crecer este proyecto y otros nuevos de similar escala", se indicó.