White: lo detuvieron dos veces en menos de 24 horas por robar motos y ya está libre

Un joven de 18 años fue aprehendido en Ingeniero White tras una violenta persecución policial. Lo llamativo del caso es que el delincuente había recuperado la libertad apenas unas horas antes, luego de haber sido arrestado por un delito casi idéntico.

El hecho se desencadenó cuando personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas de prevención en la zona divisó a un sujeto a bordo de una moto de gran cilindrada que circulaba a alta velocidad.

Al notar la presencia policial, el conductor hizo caso omiso a las órdenes de detenerse, lo que inició una persecución por las calles del sector. El operativo cerrojo culminó en Canning al 2700, donde el sospechoso arrojó el vehículo e intentó escapar a pie, siendo inmediatamente reducido por los uniformados.

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El detenido fue identificado como Aaron Jonatan Mansilla, de 18 años. En su poder se secuestró una motocicleta Rouser (dominio A154NZP), la cual presentaba el tambor de encendido violentado y graves roturas en sus plásticos. Tras las verificaciones de rigor, se constató que el rodado había sido robado poco antes en calle Isabel la Católica al 3600.

Lo que causó mayor indignación en las fuerzas de seguridad es el prontuario inmediato de Mansilla. Según el parte oficial, el joven había sido detenido apenas 16 horas antes de este nuevo procedimiento.

En esa primera oportunidad, se lo había arrestado por el delito de "encubrimiento de hurto motovehículo" tras ser sorprendido con una moto Corven Mirage 110 cc que tenía pedido de secuestro activo.

Por aquel primer hecho, Mansilla quedó a disposición de la UFIJ N° 2. Sin embargo, a las pocas horas la Justicia dispuso su liberación. El joven no tardó ni un día en volver a las andadas: robó la Rouser 200 cc, volvió a ser atrapado tras la persecución y quedó a disposición de la UFIJ N° 7.

Finalmente, la Justicia volvió a otorgarle la libertad pocas horas después de su segundo arresto.