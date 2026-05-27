"La digitalización total en los registros del automotor no es viable en este momento"

Luego de meses de incertidumbre por el posible cierre de los registros automotores tras el anuncio del Gobierno Nacional, las oficinas de Bahía Blanca retomaron la normalidad en la atención, la toma de trámites y la asignación de turnos.

Martín Larrea, presidente del Colegio de Gestores de la ciudad, habló con LU2 e indicó que "en este momento la situación en los registros es como lo era antes del 7 de marzo. La cantidad de trámites y el volumen de los mismos ha caído muchísimo, por lo que los registros se encuentran bastante vacíos de gente. Se sigue trabajando, obviamente todo con turnos".

En cuanto a la demora en la entrega de patentes y cédulas de automóviles, los pedidos ya fueron realizados y el servicio se encuentra en proceso de normalización, según expresó Larrea: "El tema de las patentes está casi al día. En cuanto a las cédulas, en algunos registros todavía siguen dando constancias porque no han llegado los plásticos, pero están pedidos. Diría que casi con normalidad están todos los insumos al día".

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Los registros de la ciudad trabajan actualmente con turnos otorgados de manera online, con una demora aproximada de 48 horas. En el caso del Registro Nº 3, es el que presenta mayores demoras debido a que allí también se gestionan los datos correspondientes a motovehículos, además de los automóviles: "Todas las motos de Bahía están ahí, por este motivo la posibilidad de conseguir turnos para los particulares es bastante difícil, de acá a un mes. Es donde hay mayor problema, pero en el resto de los registros se puede conseguir de un día para el otro, a lo sumo 48 horas".

Martín Larrea

Hace algunos meses, el Gobierno Nacional anunció una modernización de los trámites con el objetivo de simplificarlos y llevarlos a un formato 100 % digital. La medida implicaba el cierre de algunos registros y la absorción de sus funciones por parte de otros de mayor relevancia. Sin embargo, la iniciativa quedó en stand by.

"En Bahía, por ejemplo, no se cerró ninguno, si bien hay tres registros que están intervenidos. En el país, se han cerrado sí, pero por muerte del encargado u otro tipo de situaciones. Otros han sido absorbidos en Capital Federal, por ejemplo. Pero el cierre de los 1500 registros a nivel país no se ha dado. Creo que el gobierno apuntaba no a un cierre definitivo sino a un 50 % en un corto plazo, pero esto no es viable de acá a las próximas elecciones", aseguró Larrea.

En cuanto a la viabilidad de que se aplique el RUV (Registro Único Virtual) y se digitalicen los trámites, Larrea fue escéptico e indicó que la realidad y la experiencia vivida en Bahía Blanca muestra que no se podría aplicar: "Acá tuvimos la experiencia del registro de calle Villarino que estuvo cerrado un mes cuando el encargado de muchos años se fue y, en ese momento, no había lugar donde presentar los trámites porque el RUV le falta completar los datos de digitalización".

"Por este motivo, yo creo que hasta que eso no esté firme, no se puede hacer. Obviamente requiere una inversión y una voluntad del Gobierno de hacerlo. Una vez que se complete esa etapa vamos a poder hablar de un cierre, quizás. Pero como digo, suponiendo que se de, en Bahía de los siete quedarían tres", finalizó el titular del Colegio de Gestores.