Se vuelve a tratar el presupuesto del Hospital Municipal desaprobado en diciembre

Sergio Prieta sprieta@lanueva.com Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

El Concejo Deliberante volverá a tratar mañana el Presupuesto 2026 del Hospital Municipal. que había resultado rechazado en diciembre pasado.

El pedido de tratamiento fue solicitado durante el mediodía de ayer por el intendente Federico Susbielles y será parte del temario de la sesión ordinaria que se desarrollará sobre el mediodía del jueves.

El expediente obtuvo el despacho de la comisión de presupuesto del legislativo en las últimas horas y mañana será tratado sobre tablas, por lo que deberá contar con 16 votos positivos de los 24 concejales para que ingrese en el orden del día y pueda ser aprobado o rechazado.

En caso de no lograrlo quedará en el orden del día de la próxima sesión que será a mediados de junio y en ese momento necesitará al menos 12 votos para que sea aprobado, ya que en caso de empate contará doble el de la presidente del legislativo, Gisela Caputo. Es decir que apenas uno de los 13 ediles que votaron en contra debería cambiar su voto para que el tema resulte aprobado

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El 29 de diciembre pasado y con 13 votos en contra y 11 a favor, el legislativo había rechazado la forma en que el centro asistencial utilizaría los 63 mil millones de pesos asignados por la comuna.

El rechazo fue con los 9 concejales de La Libertad Avanza. 2, Martín Salaberry y Cecilia Borelli (Somos Bahía), Sebastián Nieto, (Unión y Libertad) y Fabiana Úngaro (Avanza Bahía). En tanto por la aprobación se expresaron los 9 ediles de Fuerza Patria y los 2 del PRO, Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte.

Entre las críticas que se mencionaron se hacía alusión a un elevado número de cargos y al porcentaje total de los recursos comunales que se destinan al centro asistencial.

En enero, el intendente Federico Susbielles junto a Gustavo Carestía, director del hospital, presentó un informe de gestión donde aseguró que "el hospital no debería ser una variable de ajuste" y prometió enviar nuevamente el presupuesto al legislativo.

En esa jornada desarrollada en el hall central del Municipio Carestía explicó que en 2025 se atendieron a 350 mil pacientes, de los cuales 84 mil pasaron por la guardia de emergencias, mientras que otros 95 mil se atendieron en los consultorios externos.

Además, se remarcó durante los últimos cuatro años la atención de consultas creció exponencialmente: entre 2021 y 2025 se registraron un 43,6% más de consultas externas, un 16,8% más de atenciones en la guardia y un 28% más de intervenciones en los quirófanos.