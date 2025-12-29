Aprueban el Presupuesto 2026 pero rechazan los gastos del Hospital Municipal

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el Presupuesto Municipal 2026 en general y con varios cuestionamientos rechazó los recursos asignados al Hospital Municipal.

La iniciativa se votó de manera general en primera instancia, donde el oficialismo logró 13 votos para lograr el visto bueno del cálculo de recursos para el año que viene.

A favor se expresaron los 9 concejales de Fuerza Patria, Fabiana Úngaro (Avanza Bahía), Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte (Pro) y Sebastián Nieto, que reemplazó a Carlos Alonso en (Unión y Libertad).

Por la negativa se expresaron los 9 concejales de La Libertad Avanza sumados a Martín Salaberry y Cecilia Borelli (UCR).

En tanto en la votación nominal se decidió rechazar el presupuesto asignado al Hospital Municipal, ya que en la visita de funcionarios realizada la semana pasada, la forma en que se utilizarán los 63 mil millones destinados al centro asistencial recibió críticas de varios bloques.

El rechazo se manifestó por 13 votos, de los cuales 9 fueron de La Libertad Avanza. 2 de la UCR, Sebastián Nieto, de Unión y Libertad y sumado a Fabiana Úngaro. En tanto por la aprobación se expresaron los 9 ediles de Fuerza Patria y los 2 del PRO.

El dato más relevante del Presupuesto en general es que el área que mayores recursos tendrá es la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Gustavo Trankels, que cuenta con un presupuesto de 103.789 millones de pesos, un aumento del 221% respecto al 2025, donde tuvo 32.000 millones.

Entre esos recursos se cuentan los de las obras hidráulicas anunciadas mediante el aporte del Polo Petroquímico. Desde la comuna aseguran que el 22,7% del total de los recursos será destinado a obra pública debido a las necesidades de reconstrucción de la ciudad tras la inundación del 7 de marzo.