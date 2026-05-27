Causa por grooming: postergaron la indagatoria de Hernán Rosell

El Ministerio Público decidió postergar la declaración indagatoria de Hernán Rosell, quien se encuentra imputado en una causa por el delito grooming.

El ex técnico de Liniers está acusado de la comisión de "contacto electrónico" con el fin de concretar otro "contra la integridad sexual" de un menor.

Inicialmente estaba previsto que hoy comparezca ante el titular de la UFIJ Nº 20, Rodolfo De Lucia, aunque "problemas de agenda" determinaron la reprogramación de la audiencia para el próximo lunes.

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Se recuerda que el caso se inició cuando una mujer lo denunció ante la Justicia luego de que su hijo, de 16 años, recibiera reiterados pedidos para que enviara imágenes íntimas a cambio de dinero.

En aquel momento, de acuerdo con lo informado, el contacto entre el adulto y el menor habría tenido inicio tres meses antes aproximadamente, cuando el denunciado le habría solicitado fotografías de carácter íntimo.