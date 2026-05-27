Abuso sexual: condenaron a 6 años de cárcel al exjefe de bomberos

Una pena de 6 años de prisión le impuso la justicia bahiense al comisario Daniel Eduardo Umaño -exjefe del Cuartel Central de Bomberos local-, acusado de abusar sexualmente de una mujer que trabajaba con él.

La sanción fue impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 1, compuesto por los jueces Hugo Adrián De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Julián Saldías, quienes hallaron culpable al uniformado por el delito de abuso simple agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones (al menos 5 hechos).

Los magistrados no hicieron lugar al pedido de detención del procesado, aunque le impusieron una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima o mantener contacto con ella por cualquier medio, la imposibilidad de salir de la provincia de Buenos Aires y del país, y presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.

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Durante los alegatos el fiscal Diego Torres había solicitado una sentencia de 8 años de cárcel, mientras que la abogada representante de la víctima, Viviana Lozano, pidió 15.

Según la causa, entre 2019 y 2021, Umaño aprovechó diversas situaciones dentro de la dependencia ubicada en Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer en contra de su voluntad.

Todas estas situaciones abusivas se repetían de manera cotidiana durante la jornada laboral, aprovechando el hombre su superioridad jerárquica.