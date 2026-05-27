Pata Villanueva internada: de terapia intensiva a “estable y fuera de peligro”

La exvedette y actriz María del Carmen “Pata” Villanueva generó preocupación por su estado de salud en las últimas horas ya que se desconoce el panorama completo por el que se encuentra ingresada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

La mediática de 74 años estaría internada desde la noche del lunes 25 de mayo, cuando ingresó, en principio, a la unidad de terapia intensiva del centro de salud.

Ante la incertidumbre de este trascendido, su hija Agustina Cavallero —fruto de su relación con el empresario Héctor Cavallero — señaló que “Pata” se encuentra “estable y fuera de peligro”, panorama que valdría para las últimas horas de este martes 26 de mayo.

Además, el exmarido de Villanueva, Alberto “Conejo” Tarantini, señaló que “está bien, fue simplemente una infección urinaria; va a seguir internada unos días más”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El excampeón argentino también negó que la mujer continúe en la unidad de terapia intensiva, por lo que se encontraría en una sala de internación.

La preocupación no solo deriva del cuadro actual sino porque, en 2021, Villanueva tuvo un accidente doméstico cuando rodó por las escaleras, sufrió fractura de cráneo y le costó recuperar la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

Semanas después del accidente debió ser internada nuevamente en la institución médica por una hemorragia digestiva; le realizaron una colostomía y atravesó un cuadro que llegó a estar, otra vez, en estado crítico por una infección generalizada. (con información de NA)