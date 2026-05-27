Villa Mitre juega el domingo de visitante y Olimpo descansa

Sólo Villa Mitre verá acción este fin de semana, en la continuidad de la Zona 4 del Torneo Federal A, en la que Olimpo purgará la jornada de descanso.

El tricolor visitará a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, el domingo a las 15, por la 11ª programación.

El encuentro será dirigido por Franco Morón.

La Villa, que viene de igualar sin goles ante Kimberley, buscará su primera victoria como visitante.

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Mientras que el Papero, que viene de la fecha de descanso, tendrá el debut del entrenador de Duilio Botella.

*El resto

Olimpo descansará esta fin de semana y volverá a ver acción recién el otro fin de semana, cuando reciba a Brown de Madryn.

Mientras que la 11ª programación comenzará el sábado, con el duelo entre Kimberley y Germinal, desde las 15.30 en Mar del Plata con arbitraje de Marcos Liuzzi.

Mientras que el domingo, en Madryn, Brown esperará por Alvarado, desde las 15, con el puntaltense Fernando Marcos como juez.

Además, en Viedma, cruzarán Sol de Mayo y Santamarina, también a las 15. Pitará Ulises Jerónimo.

*La tabla

Así están las posiciones luego de las primeras 10 fechas:

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Alvarado, 15; 3°) Kimberley, 14; 4°) Germinal, 13; 5°) Sol de Mayo y Villa Mitre, 10; 7°) Brown, 9; 8°) Santamarina, 8 y 9°) Círculo Deportivo, 5.