Detuvieron a un peligroso delincuente en el macrocentro bahiense

Un peligroso delincuente con un frondoso pasado judicial fue detenido este mediodía en el macrocentro bahiense.

Se trata de Hernán Sebastián López, de 32 años, quien fue atrapado por la policía tras una serie de robos cometidos en las últimas horas.

El operativo se concretó alrededor de las 12.30 en una pensión ubicada en Soler al 600. La captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la policía de seguridad y el centro de monitoreo municipal (CeUM). A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado a tareas investigativas, se logró identificar a López como el autor de dos hechos delictivos recientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según informaron fuentes policiales, López estaba siendo investigado por el robo de un motovehículo ocurrido en Avenida Cerri al 800 (hecho por el cual su cómplice ya había sido arrestado previamente) y un robo en una vivienda de calle Ingeniero Luighi al 200, de donde se había llevado electrodomésticos.

Al momento de la irrupción en la pensión de la calle Soler, la policía logró recuperar los elementos robados en la casa: una cafetera y una pava eléctrica que aún estaban en poder del malviviente. Además, se secuestraron las prendas de vestir que el imputado utilizó para cometer ambos ilícitos.

Al notar la presencia policial, el malviviente intentó oponerse al arresto, por lo que quedó imputado por los delitos de Encubrimiento, Hurto de Motovehículo y Resistencia a la Autoridad, a disposición de las UFIJ N° 7 y N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Un prontuario violento

Más allá de los robos de las últimas horas, lo que encendió las alarmas de las autoridades fue el violento historial criminal que arrastra el detenido, el cual incluye ataques sexuales y violencia de género extrema:

En enero del año pasado, López había sido aprehendido en calle Manuel Piccioli al 500 tras un aberrante episodio: se vistió con un uniforme policial para engañar a una vecina, ingresar a su domicilio, abusar sexualmente de ella y robarle sus pertenencias.

En octubre de 2024, fue detenido en Manzana de las Luces al 1700 tras derribar a patadas la puerta de la casa de su expareja, ingresar por la fuerza y lesionarla de gravedad.