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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 28 de mayo en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 28 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste y Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco y nuboso. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será
buena.

La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

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