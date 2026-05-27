El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 28 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 28 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste y Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco y nuboso. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será
buena.
La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.