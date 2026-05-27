General Daniel Cerri inició sus festejos por el 150° aniversario de su fundación

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, la comunidad de General Daniel Cerri inició la serie de actos programados para festejar el 150° aniversario de la fundación de la vecina localidad.

El jefe comunal presidió la ceremonia protocolar, que tuvo lugar esta mañana en la plaza Andrés Morel, de la que formaron parte vecinos, vecinas y representantes de diversas instituciones sociales y educativas cerrenses.

En la ocasión, Susbielles destacó la presencia de tantos vecinos en el acto de esta jornada “porque reafirma un poco lo que Cerri es, localidad con gente con tantas condiciones, con tantos valores de trabajo; gente humilde, pero orgullosa de su lugar, que forja instituciones de prestigio que siempre se unen”.

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“Cerri es una localidad que sin lugar a dudas sabe surgir en los momentos difíciles, lo hace generando esa sensación de orgullo, de tender una mano. Las manos, en la simbología cerrense y como lo dice el himno, son manos que trabajan, pero también manos que ayudan, manos que sostienen, manos que se tienden al que necesita”, agregó.

Asimismo mencionó que “es una localidad que no se olvida de nadie que contiene y siempre genera la expectativa de que algo positivo va a pasar. Sé que todos como comunidad queremos mirar al futuro y lo tenemos que hacer con ambición, porque yo tengo absoluta convicción de que así como uno escucha muchas veces hablar a quienes forjaron esta localidad, de los años de brillo, de los años de la CAP, de lo que era ese pueblo trabajando por la mañana, ese pueblo pujante, yo no tengo ninguna duda que escuchando a quienes nos precedieron, escuchando a los mayores con la pujanza de los jóvenes, con las ganas, con la entereza, con las nuevas generaciones que también tienen esa identidad tan bonita, vamos a alumbrar un buen futuro, un futuro como el que Cerri merece”.

A su su turno el delegado Carlos Michelángeli manifestó su orgullo por haber nacido y realizar su vida familiar y dirigencial en General Cerri y “que justamente en el aniversario 150, me encuentra al frente de la delegación, acompañando y afrontando cada problemas o preocupación que nos manifiestan los vecinos”.

Luego del izado del pabellón nacional, a cargo del jefe comunal, del delegado Carlos Michelángeli y los vecinos Delia Andreatta y José Marmoria, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno a Cerri, a cargo de Tiara García y el Coral Cerri, respectivamente.

Posteriormente las autoridades colocaron una ofrenda floral en el busto que recuerda al General Francisco José Daniel Cerri.

Finalmente el intendente se dirigió a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Daniel Cerri, institución que en el día de la fecha cumple 40 años al servicio de la comunidad cerrense y de la región, aniversario que quedó perpetrado en un par de placas alusivas.

Cabe agregar que el acto central por este nuevo aniversario de Cerri, se desarrollará el domingo 7 de junio con el tradicional desfile cívico-militar y una feria de emprendedores y de artistas que se llevará a cabo en dependencias de la ex Lanera Argentina.