Cómo serán los cortes de tránsito y cambios en recorridos de colectivos por obras en Bahía

Diversos sectores de Bahía Blanca tendrán cortes de calzada y restricciones al tránsito debido a obras de infraestructura, tareas de mantenimiento urbano y actividades escolares programadas para los próximos días.

Uno de los principales cortes se mantiene hasta el sábado sobre avenida Alem, entre El Resero y Felipe Varela, de 8 a 18.

Así, la línea 500 del transporte público modificó parcialmente su recorrido en ambos sentidos, circulando por El Resero, Panamá y Quiroga antes de retomar su trayecto habitual.

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Para este jueves también habrá varias interrupciones temporales. Entre las 7 y las 18 permanecerá cortada calle Sarmiento -entre Zapiola y Alvarado- por obras de ABSA.

Como consecuencia, la línea 519A, en sentido Patagonia Norte-Don Ramiro, circulará de manera alternativa por 12 de Octubre, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento.

También habrá un corte sobre Ayacucho al 700, de 7 a 15, debido a trabajos de bombeo de hormigón.

En tanto, de 8 a 12 se interrumpirá el tránsito en O'Higgins, entre Darregueira y Thompson, por una actividad organizada en un jardín de infantes.

Por último, continúan las tareas de fresado y reencarpetado sobre calle Esmeralda. De 8 a 13 los trabajos se concentrarán en la intersección con avenida Independencia y, posteriormente, de 13 a 18, en la esquina de Esmeralda y Saavedra.

Desde el Municipio recomendaron circular con precaución y respetar la señalización preventiva en las zonas afectadas.