La Sinfónica, con un programa dedicado a la música de películas
La Orquesta Provincial culmina el mes con un clásico que conquista al público año tras año: una nueva edición de “Música de Películas” en dos funciones, bajo la dirección del maestro invitado Ramin Bayani.
Organismos Artísticos del Sur ofrecerá dos conciertos sinfónicos excepcionales los días viernes 29 y el sábado 30 de mayo a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170).
Esta función forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la conducción del director invitado, maestro Ramín Bayani y la participación de los solistas Nicolás Malbos (bandoneón), Mario J. Mujica (violín), Oleg Shkolyar (trompeta), Rocío Migueles (saxo alto) y Laura Celave (canto), se interpretará un repertorio inspirado en las grandes obras musicales de los films más reconocidos y queridos por el público de todos los tiempos.
En el programa “Música de Películas” se ofrecerá un recorrido sinfónico por el universo del cine, con arreglos orquestales de Julián Caeiro. Algunas de las obras seleccionadas son: “Piratas del Caribe” (K. Badelt), “Peter Pan - Hook” (J. Williams), “El exilio de Gardel” (Los pájaros perdidos – A. Piazzolla), “Il Postino” (L. Bacalov), “El Eternauta” y “Misión imposible" (L. Schifrin), entre muchas más.
Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro o en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Hay descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.
Maestro Ramín Bayani
El programa recorre momentos inolvidables del cine. Disfrutaremos la fuerza de Piratas del Caribe y la fantasía y aventura de Peter Pan – Hook. Il Postino trae la poesía delicada y El Exilio de Gardel, la emoción del tango. El Eternauta agrega misterio, y Misión imposible destaca la energía rítmica. En conjunto, estas obras evocan emociones diversas y celebran la magia del séptimo arte en versión sinfónica.