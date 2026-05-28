La Sinfónica, con un programa dedicado a la música de películas

Organismos Artísticos del Sur ofrecerá dos conciertos sinfónicos excepcionales los días viernes 29 y el sábado 30 de mayo a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170).

Esta función forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la conducción del director invitado, maestro Ramín Bayani y la participación de los solistas Nicolás Malbos (bandoneón), Mario J. Mujica (violín), Oleg Shkolyar (trompeta), Rocío Migueles (saxo alto) y Laura Celave (canto), se interpretará un repertorio inspirado en las grandes obras musicales de los films más reconocidos y queridos por el público de todos los tiempos.

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En el programa “Música de Películas” se ofrecerá un recorrido sinfónico por el universo del cine, con arreglos orquestales de Julián Caeiro. Algunas de las obras seleccionadas son: “Piratas del Caribe” (K. Badelt), “Peter Pan - Hook” (J. Williams), “El exilio de Gardel” (Los pájaros perdidos – A. Piazzolla), “Il Postino” (L. Bacalov), “El Eternauta” y “Misión imposible" (L. Schifrin), entre muchas más.

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro o en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Hay descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

Maestro Ramín Bayani

El programa recorre momentos inolvidables del cine. Disfrutaremos la fuerza de Piratas del Caribe y la fantasía y aventura de Peter Pan – Hook. Il Postino trae la poesía delicada y El Exilio de Gardel, la emoción del tango. El Eternauta agrega misterio, y Misión imposible destaca la energía rítmica. En conjunto, estas obras evocan emociones diversas y celebran la magia del séptimo arte en versión sinfónica.