Investigan a FIFA en Estados Unidos por irregularidades en la venta de entradas

Las fiscalías estatales de Nueva York y de Nueva Jersey divulgaron en las últimas horas que iniciaron una investigación contra la FIFA relativa a sus "prácticas" de ventas de boletos para los ocho partidos de la Copa Mundial de Futbol que se celebrarán en el estadio MetLife, incluyendo la gran final del torneo.

Las autoridades indicaron en un comunicado conjunto que solicitaron documentación a la FIFA en reacción a noticias de prensa (declaraciones públicas) en las que simpatizantes dijeron haber sido "engañados" respecto a la ubicación de los asientos que compraron y a acciones que pudieron "contribuir" a "inflar" los precios de los tickets.

Las fiscalías, que cuentan con investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recogen denuncias sobre cambios en las categorías de las tribunas y plateas, posteriores a la división inicial del estadio y una vez estaba en marcha la venta, para crear zonas nuevas más "deseables" y caras.

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También se revelaron casos de aficionados que denunciaron no haber recibido las entradas correspondientes a la categoría que pagaron.

Entre otras medidas los investigadores someterán a escrutinio el precio de los tickets que "hayan excedido los precios de cualquier Copa Mundial previa" como resultado de un método de "precio variable" para ajustarse a la demanda, en el que la FIFA lanzó las entradas en fases a lo largo de varios meses.