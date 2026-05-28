Noche de definiciones en la LBB Oro: Estrella, si defiende su invicto de local, será el Nº1

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Considerando que entre 12 participantes solamente uno conoce su posición final, una atractiva definición se presenta esta noche, desde las 21, cuando se dispute la undécima y última fecha del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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La atención se centraliza en el barrio San Martín, donde Estrella recibirá a Villa Mitre (vía streaming), intentando sumar la octava victoria consecutiva, resultado que le aseguraría quedarse con el Nº1, sin depender de terceros.

El otro con posibilidades de obtener esa ventaja es Napostá, que visita a Estudiantes.

Las frías estadísticas indican que Estrella es el único que pudo conservar el invicto como local y Napostá está en idéntica condición, aunque en calidad de visitante.

La fecha se completa con Bahiense del Norte-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Olimpo-Barrio Hospital e Independiente-L.N. Alem.

Confirmado

Lo único confirmado es que Estrella y Napostá tienen asegurado su boleto a cuartos, salteando la primera instancia de playoffs.

También que el 3º y 4º surgirá entre Pueyrredón, Bahiense, Estudiantes y Villa Mitre.

Entre estos cuatro, más Pacífico surgirá el 5º y 6º, quienes, sumados a Liniers (ya es 8º) tendrán ventaja de localía en el primer cruce de playoffs.

En tanto, con desventaja, independientemente de la posición final que ocupen, jugarán los cuatro que terminarán entre el 9º y el 12º: Olimpo, L.N. Alem, Barrio Hospital e Independiente.

Arrastre

Además de la posición final de cara a los playoffs, cada partido tiene valor porque del total de puntos obtenidos hasta hoy se arrastra el 50% para el segundo tramo.

Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

El 1-2

En la parte alta de la tabla el número 1 será para Estrella si gana, o si pierde y también cae Napostá.

Y Napostá será 1º si gana y pierde Estrella.

De todos modos, ninguno de los dos bajará de esas posiciones, por lo tanto saltearán la primera instancia de playoffs.

Del 3 al 7

Cuatro equipos hay con 16 puntos: Pueyrredón, Bahiense, Estudiantes y Villa Mitre, de los que surgirán los dos clasificados directos a cuartos.

En caso de cuádruple empate terminarán así: 3º) Pueyrredón, 4º) Bahiense, 5º) Estudiantes y 6º) Villa Mitre.

Pacífico, por su parte, culminará sexto si le gana a Bahiense, o séptimo en caso de perder, porque tiene desventaja con Pueyrredón, Estudiantes y Villa Mitre.

El 8

La octava posición es la única confirmada y la ocupa Liniers, porque tiene desventaja con Pacífico (el verde está un punto arriba) y ventaja con los tres de abajo: Olimpo, L.N. Alem y Barrio Hospital.

Del 9 al 11

En caso de triple empate entre los tres que están con 13 puntos, quedarán ubicados: 9º) Olimpo, 10º) L.N. Alem y 11º) Barrio Hospital.

De todos modos, Independiente (actualmente 12º) puede saltar hasta la décima posición si gana y pierde Olimpo.

Estrella-Villa Mitre

Estrella es, definitivamente, el equipo de mejor rendimiento en esta primera parte, lo cual se respalda en el balance de las 10 fechas disputadas, con 8 triunfos, de los cuales 7 fueron en sus últimas presentaciones.

Es el único equipo que está invicto como local (en 5 juegos), lo que intentará defender hoy frente a Villa Mitre. Justamente el tricolor, que fue creciendo en su rendimiento, ganó en sus últimos tres partidos de visitante, más allá que llega de perder con Bahiense.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Lucas Andrés.

Novedades: en Estrella continúa con dolor en la muñeca Carlos Balmaceda (ausente en la victoria ante Napostá), aunque esta vez se va a cambiar. En el tricolor siguen recuperándose Alejo Blanco y Lautaro Cavero.

Estudiantes-Napostá

Napostá jugará ante Estudiantes "espiando" lo que suceda en cancha de Estrella. Los de la Avenida vienen de perder ante Estrella, por lo tanto están obligados a ganar y esperar una derrota del auriazul para ser el Nº1. Son los únicos invictos jugando en calidad de visitantes.

El albo, por su parte, viene de ceder frente a Pueyrredón, tras ganar previamente ante Alem (en Independiente) y frente a Liniers.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Leonardo Bressan.⁩

Novedades: en el albo no juega Lucas Delgado, quien se recupera de una tendinopatía en el tendón de Aquiles. Napostá, por su parte, está completo.

Bahiense del Norte-Pacífico

Bahiense y Pacífico hoy son rivales directos. El tricolor busca meterse entre los cuatro y de capitalizar el último triunfazo en cancha de Villa Mitre, en suplementario. El verde, por su parte, si bien no saldrá del 6 o 7, llega con tres victorias y con buen panorama para los playoffs.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Joaquín Irrazábal.

Novedades: los dos planteles se encuentran completos para hoy.

Liniers-Pueyrredón

Liniers juega con la misión de arrastrar medio punto más, considerando que no podrá moverse del octavo lugar. Su recorrido es curioso, porque sucesivamente perdió 3, ganó 3, perdió 3 y ahora viene de ganarle a L.N. Alem. En el caso de Purre, depende de sí mismo para sortear la primera instancia de playoffs y viene de ganarle cómodamente a Estudiantes.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: el Chivo no cuenta con Genaro Groppa (quedó entre los 12 de la Selección Argentina U18 que jugará la Americup), Nicolás Quiroga (desgarro) y podría volver a sumar algunos minutos Mauro Miérez, quien estaba desgarrado.

Por el lado de Purre el panorama es más complejo: Nicolás Renzi (viaje de bodas), Alejo Agulló (está sin entrenar a raíz de un cuadro gripal y asma), Pedro Pérez Pavón (se recupera de un desgarro), Gonzalo Sagasti (anoche se presentó a entrenar, aunque con síntomas de un cuadro gripal, por lo que prefirieron que guardara reposo), Francisco Ruiz (entrenó limitado, también con gripe) y Manuel Echarri (se recupera de un desgarro y van a probarlo).

Olimpo-Barrio Hospital

Duelo clave en la parte baja de la tabla, sobre todo, proyectando las ventajas y diferencias en caso de igualdad de posiciones

El aurinegro perdió seis de los últimos siete y le anotaron 85, 87, 92, 88, 96 y 98. Barrio Hospital, por su parte, cortó frente a Independiente -partido clave- una racha de tres derrotas.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.⁩

Novedades: en el aurinegro se torció un tobillo Francisco Micheli y está en duda. En barrio Hospital, la única baja es Esteban Benedetti (meniscos) como en los últimos partidos.

Independiente-L.N. Alem

Otro de los partidos con mucho en juego lo protagonizarán Independiente y L.N. Alem. El viola cayó en los últimos siete partidos. El verdirrojo, por su parte, intercaló derrotas y triunfos en las cinco presentaciones más recientes, perdiendo en la última frente a Liniers. Aún no pudo festejar afuera del Daniel Lacunza.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Juan Agustín Matçias y Alberto Arlenghi.⁩

Novedades: en el viola sigue afuera Matías Ponzoni (hernia), Alen Ríos sufrió un desgarro y van a probar Juan Pablo Morán y Luciano Figueroa. En la visita -que confirmó para la segunda parte a Franco Ruesga- están todos a disposición.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (8-2), 18 puntos (arrastre: 9)

1º) Napostá (8-2), 18 (9)

3º) Pueyrredón (6-4), 16 (8)

3º) Bahiense (6-4), 16 (8)

3º) Estudiantes (6-4), 16 (8)

3º) Villa Mitre (6-4), 16 (8)

7º) Pacífico (5-5), 15 (7,5)

8º) Liniers (4-6), 14 (7,5)

9º) Olimpo (3-7), 13 (6,5)

9º) L.N. Alem (3-7), 13 (6,5)

9º) Barrio Hospital (3-7), 13 (6,5)

12º) Independiente (2-8), 12 (6)