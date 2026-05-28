Coudet defendió los cambios tras la final con Belgrano: “Cuando perdés, son todos entrenadores”

El entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, habló en conferencia de prensa tras la victoria ante Blooming por la Copa Sudamericana y volvió a referirse a la final perdida el domingo en Córdoba.

“El domingo estuvimos muy cerca. Hicimos un gran esfuerzo para coronar y no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero nos tocó perder la final”, expresó Coudet, todavía con el dolor por la caída en la definición.

De todos modos, el director técnico valoró la respuesta del equipo en el cierre del semestre: “Hoy lo cerramos bien, ganando y quedando primeros”, sostuvo, luego del triunfo que le permitió a River finalizar en lo más alto de su grupo.

El momento más tenso de la conferencia llegó cuando el periodista Paulo Filippini le preguntó por los cambios realizados en la final de Córdoba. Coudet retrucó: “¿Qué cambios?”, antes de explicar su postura sobre las variantes disponibles.

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“Si tenía un cinco más de disputa, lo hubiésemos utilizado. Si teníamos otro central, lo mismo”, señaló el entrenador, en referencia a las alternativas que tenía en el banco para sostener el partido.

Luego, Coudet fue más tajante: “Cuando perdés, son todos entrenadores, todos genios. Tendría que haber entrado uno u otro”, afirmó, molesto por los cuestionamientos posteriores a la derrota.

El DT también rechazó que sus modificaciones hayan sido para defenderse: “Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos habían pateado al arco”, remarcó.

Por último, Coudet volvió a apuntar contra la decisión arbitral en la jugada que cambió el partido: “Sigo sosteniendo que no fue penal de Rivero. Es imposible cobrarlo”, concluyó.

Además, el entrenador aclaró la situación de Juan Fernando Quintero, ausente en los últimos compromisos, y descartó cualquier conflicto interno: “Desde el jueves sabíamos que Juanfer no iba a poder estar. No me gustan los rumores, no uso redes sociales. Debe ser el tipo con el que más hablé de todos los jugadores desde que he llegado. No me llevo mal, no estamos peleados ni nada”, aseguró.