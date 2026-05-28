Día Internacional de la Hamburguesa: por qué se celebra cada 28 de mayo

La hamburguesa logró consolidarse como uno de los platos más consumidos a nivel internacional

Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, uno de los platos más populares y consumidos del mundo. Su versatilidad, la variedad de ingredientes que admite y su presencia en distintas culturas gastronómicas la convirtieron en una comida elegida por personas de todas las edades.

Aunque no existe una versión única sobre el origen de esta fecha, alrededor del Día de la Hamburguesa circulan distintas teorías. Una de las más difundidas sostiene que fueron las grandes cadenas de comida rápida las que impulsaron la celebración con fines comerciales y promocionales.

Otra hipótesis remonta el origen a la ciudad alemana de Hamburgo, donde comenzaron a elaborarse panes redondos que más tarde darían lugar a este clásico gastronómico. También existe una leyenda popular que ubica el nacimiento de la hamburguesa moderna el 28 de mayo de 1900, cuando un inmigrante alemán en Estados Unidos habría servido por primera vez una hamburguesa improvisada para un cliente que buscaba una comida rápida y sabrosa.

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Más allá de su origen exacto, la hamburguesa logró consolidarse como uno de los platos más consumidos a nivel internacional. Además de las versiones tradicionales con carne vacuna, hoy existen alternativas elaboradas con pollo, pescado, cerdo e incluso opciones vegetarianas y veganas.

Claves para preparar una buena hamburguesa

Especialistas gastronómicos coinciden en que algunos detalles pueden marcar la diferencia al momento de cocinar una hamburguesa:

• Elegir ingredientes de calidad, ya sea carne, pescado o preparaciones vegetales.

• Mantener un grosor aproximado de dos centímetros para lograr una cocción equilibrada.

• Respetar los tiempos de cocción según el punto deseado:

- Poco hecha: tres minutos por lado.

- Al punto: tres minutos de un lado y cinco del otro.

- Al punto y medio: cuatro minutos por lado.

- Bien cocida: cinco minutos por lado.

• Seleccionar un pan acorde al tipo de hamburguesa, desde panes clásicos hasta opciones artesanales o con semillas.

• Complementar con distintos acompañamientos, como papas fritas, aros de cebolla o fingers de queso.

• Incorporar salsas tradicionales como kétchup, mostaza y mayonesa, o variantes más innovadoras a base de miel, caramelo o salsa rosa.

Con versiones gourmet, caseras y de comida rápida, la hamburguesa continúa reinventándose y mantiene su lugar como uno de los platos más elegidos en todo el mundo.