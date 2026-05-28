Caso Maradona: declarará un médico recomendado por el abogado Víctor Stinfale

Un médico recomendado por el abogado Víctor Stinfale para operar a Diego Armando Maradona por el hematoma subdural en la Clínica Olivos declarará este jueves en el juicio por la muerte del célebre futbolista.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se trata de Rodolfo Benvenuti, un facultativo que participó de la reunión junto a la familia de Maradona, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, donde se determinó la externación del paciente y su posterior derivación a la vivienda del lote Nº 45, ubicada en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre.

En el primer debate anulado por el documental Justicia Divina, el profesional remarcó que el exmédico de cabecera "era un coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones de los mismos".

Ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida), Benvenuti destacó que "a Maradona lo vio dos veces" y observó "que comprendía y decidía todo".

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Por su parte, la gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical S.A., Mariana Flichman, médica encargada de elaborar el acta de externación, también prestará testimonio.

La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340.

El psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador, Mariano Perroni, son los otros acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exjugador. (NA)