Italia emite alerta roja por ola de calor para Roma y otras tres ciudades

Italia declaró el miércoles alerta roja por una ola de calor en cuatro de sus principales ciudades debido a una intensa ola temprana que azota Europa y eleva las temperaturas en todo el país.

Según el Ministerio de Salud italiano, Roma, Florencia, Turín y Bolonia pasarán al nivel máximo de alerta roja el jueves, ante las previsiones de un nuevo aumento de las temperaturas.

Las autoridades advirtieron que la sensación térmica en las ciudades afectadas podría alcanzar los 35 grados Celsius, lo que supone un riesgo para la salud de la población en general, especialmente para los grupos vulnerables como los ancianos, los niños y las personas con afecciones médicas preexistentes.

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Bajo la alerta roja, se recomendó a los residentes evitar la exposición prolongada a la luz solar directa durante las horas más calurosas del día, entre las 11:00 y las 16:00, cuando el calor extremo puede provocar insolación, deshidratación y quemaduras solares.

El sitio meteorológico italiano iLMeteo indicó que un anticiclón africano se ha vuelto cada vez más dominante sobre la cuenca del Mediterráneo, provocando temperaturas inusualmente altas en Italia a finales de mayo.

Los meteorólogos prevén que este patrón persista hasta principios de junio, con temperaturas que probablemente se mantendrán por encima de los promedios estacionales en toda Italia, así como en gran parte de Europa occidental y central.

Estas temperaturas inusualmente altas generan preocupación por la llegada de olas de calor veraniegas mucho antes de lo previsto, ya que el verano astronómico comienza oficialmente el 21 de junio.

Esta semana, Europa ha sido afectada por una ola de calor inusualmente intensa para esta época del año, lo que provocó alertas sanitarias en varios países y reavivó los llamamientos a acelerar las medidas para afrontar el cambio climático y los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos. (NA)