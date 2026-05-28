Una pelea entre hermanos terminó con un allanamiento y secuestro de drogas

Todo se inició en la mañana del martes pasado, cuando Emiliano Gabriel Uboldi (27), pese a estar con arresto domiciliario en su vivienda de Rivadavia al 3.000, fue hasta la casa de su hermano, Walter Demis Uboldi (33), donde se pelearon.

El visitante, incluso, realizó un disparo en la casa de Cramer al 300 que, por fortuna, no hirió a nadie.

Al activarse la pulsera electrónica del menor de los Uboldi, la Policía lo arrestó y le secuestró una pistola calibre 22 con municiones en el cargador y una caja con 26 proyectiles más, además de un frasco con cogollos de marihuana.

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Esa situación aceleró una investigación que se venía llevando con prudencia -también por presunto comercio de drogas- y motivó un allanamiento en la vivienda del mayor de los Uboldi, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3.

Walter Uboldi se aproximaba a su casa cuando la estaban allanando y pretendió escapar, pero el personal de la comisaría Cuarta lo persiguió y atrapó a unos 40 metros.

En su mochila encontraron tres frascos con marihuana, 6 envoltorios con cocaína, recortes de nylon varios y un celular.

En la vivienda, además, secuestraron más frascos con cannabis, otros tres envoltorios con cocaína, una balanza, material de corte y estiramiento y otros cuatro teléfonos que serán peritados.

Otras cuatro personas que estaban en el lugar quedaron aprehendidas en relación con la infracción a la Ley 23.737.

Se trata de Brian Ezequiel Frangioni (31), Camila Prandelstein (23), Juan Carlos Miranda (49) y Cristian Ariel Vargas (43).