Violencia de género: agredió a su ex pareja y fue detenido

Este fue interceptado en la vía pública

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a un hombre que agredió a su ex pareja en su domicilio teniendo una medida de restricción activa.

El hecho ocurrió en Manuel Molina al 900. Familiares de la víctima manifestaron que la joven de 21 años había sido agredida físicamente por su ex pareja, Diego Adrián Vilches (21), quien posteriormente se dio a la fuga. Además, el aprehendido agredió a un menor que había intentado asistir a la mujer.

Con el aviso a las fuerzas de seguridad el CeHUM pudo detectar al hombre y detenerlo en la intersección de Bélgica y Entre Ríos. Las lesiones fueron calificadas como leves y sin riesgo de vida. Interviene la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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