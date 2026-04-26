Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar 7 propiedades en Miami

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue despedido este domingo de su cargo en el Ministerio de Economía tras haber reconocido que tenía siete departamentos en Miami que no había incluido en sus declaraciones juradas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción.

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

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Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes. (NA)