Milei: "La política siempre tuvo como primera opción tomar deuda y eso es profundamente inmoral"

El presidente Javier Milei fue el orador principal esta noche en la cena anual de la Fundación Libertad, en la que estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. Durante su discurso, defendió el ajuste aplicado por su Gobierno y cuestionó a quienes lo critican por la magnitud del recorte.

“Escucho a algunos que critican y que al momento que tenían que hacer las cosas les parecía que más de un punto por año era un montón -sostuvo-. No solo hicimos el ajuste de casi 5 puntos del PBI, pusimos en orden las cuentas públicas”.

En ese marco, rechazó las herramientas tradicionales de financiamiento del Estado. “Recurrentemente la política siempre tuvo como primera opción tomar deuda y para nosotros no es una opción porque es profundamente inmoral. La otra es subir los impuestos y también nos parece aberrante, es un robo”, afirmó.

El mandatario también aseguró que su gestión avanzó en la recomposición de las cuentas y del Banco Central. “A diferencia de otros programas de estabilización, nosotros empezamos a reconstituir las finanzas públicas y la hoja de balanza fiscal y hoy prácticamente no existe el déficit cuasifiscal, limpiamos el balance del Banco Central. Le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI”, dijo.

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Sobre la deuda, planteó que hubo una reducción durante su Gobierno. “Una caída en lo que va de nuestro Gobierno de US$10.000 millones”, señaló, y aclaró: “Si neteamos el efecto de la apreciación cambiaria, esa situación hace que la deuda cayó US$35.000 millones más”.

Además, afirmó que mejoraron los indicadores de solvencia. “La Argentina está mostrando ser solvente. Hoy la relación deuda-producto pasó del 100% al 40%. Vamos a honrar las deudas, tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque nosotros vamos a honrar las deudas”, sostuvo.

Milei también apuntó contra el kirchnerismo por el nivel de endeudamiento. “La deuda es US$381.000 desde 2001. Durante el Gobierno del presidente Macri subió en US$60.000 millones, quiere decir que los US$320.000 millones de deuda restante son todos del kirchnerismo y a eso hay que sumarle la quita de deuda que hicieron cuando reestructuraron. Si hay alguien que ha endeudado a este país brutalmente comprometiendo a las generaciones futuras es el kirchnerismo”, afirmó.

También, lanzó críticas personales contra ese espacio político. Lo calificó como “ignorantes y bastante brutos” y señaló que el “mayor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires”, en referencia a Axel Kicillof, y aseguró que “la economía empieza en abril a mostrar signos de recuperación, se puede ver con la recaudación” y que “pese a haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece”.

“Cuando en ese momento dije lo peor ya pasó, lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico que no se pudieron llevar puesto y que además la gente en las elecciones apoyó con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo”.

También destacó que “la economía creó cerca de 400.000 puestos de trabajo” desde que es presidente y defendió que la reforma laboral se envió para que los empleos informales sean absorbidos por el sector formal.

Repudio

“Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato de Donald Trump”, comentó el Presidente el comienzo de su discurso.

Tras destacar que el liberalismo empezó a ganar en las urnas, sostuvo que la izquierda “no tienen ningún problema de recurrir a la violencia”.

“No tienen ningún problema de matarnos -aseguró-. Los liberales cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y terminaron tomando la escena”.

El encuentro en Parque Norte cuenta además con la participación del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y vía Zoom de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Están presentes también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre otros referentes de la política nacional.

La participación de Mauricio Macri

Antes de la llegada de Milei, Macri compartió escenario con Vargas Llosa y juntos escucharon el mensaje grabado que envió Machado y hablaron sobre la situación de Venezuela. “Qué importante que es cuando los habitantes de un país no se resignan, vuelven a recuperar la libertad, aunque sea parcialmente, como en este caso”, comenzó.

“Todavía en Venezuela no está imperando un sistema democrático. Hay mucho por reconstruir”, dijo y señaló que “Estados Unidos no puede quedarse tranquilo en un supuesto alineamiento” del Gobierno de transición venezolano y reclamó un “calendario electoral”.

“María Corina es un gran ejemplo para todos los dirigentes que están acá de que lo importante es el para qué”, remarcó Macri en referencia con la priorización de los objetivos por sobre los nombres propios.

Sobre la orientación política de la región, dijo que es “más optimista” porque “el populismo se está agotando”. “Esa figura de que el Estado resuelve todo ha permitido penetrar con estas ideas” de derecha y destacó que “con todo lo que está pasando en el Gofo surge esta como una zona de paz” y que eso hace que “hay oportunidades para la región en la medida en que sea creíble y genere confianza”. (con información de TN)