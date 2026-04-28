La Bancaria amenaza con profundizar el plan de lucha por el cierre de 12 tesorerías del BCRA

La Asociación Bancaria advirtió este martes que profundizará el plan de lucha en rechazo del cierre de 12 tesorerías del Banco Central (BCRA) en el interior del país, si no obtiene respuestas favorables en la audiencia conciliatoria prevista para mañana en la Secretaría de Trabajo.

A través de un comunicado, el gremio que encabeza Sergio Palazzo destacó que fue “contundente” el paro de 24 horas que llevó a cabo ayer por ese mismo motivo, en las 21 dependencias del BCRA en las provincias.

Según el sindicato, el cierre de 12 tesorerías, sobre un total de 21 que están operativas, implica la posible “pérdida de 32 puestos de trabajo” y afecta no solo a los trabajadores involucrados sino también a las economías regionales donde funcionan estas estructuras.

Las tesorerías regionales, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, son las encargadas de abastecer de dinero físico a los bancos de cada provincia, y desde la bancaria advirtieron que el cierre “golpea de manera directa” a esas zonas.

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El gremio afirmó que una política de cierre de esas oficinas “atenta contra el empleo y contra la presencia del Estado en el territorio” y advirtió que “rompe el equilibrio federal”, debilita las economías locales y desconoce el rol estratégico de las tesorerías regionales dentro del sistema.

Además, ratificó la decisión de permanecer “estado de alerta y movilización” frente a decisiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo de los empleados bancarios. (NA)