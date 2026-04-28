La UNS expresó su apoyo a la Marcha Nacional Universitaria

Autoridades de la Universidad Nacional del Sur apoyaron la marcha universitaria que se desarrollará el próximo martes 12 de mayo en apoyo a la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, y realizaron un llamamiento a participar de la movilización.

A través de un comunicado y un posteo compartido en sus redes sociales por el rector de la casa de altos estudios bahiense, Daniel Vega, desde la institución educativa se volvió a pedir por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de parte del Gobierno nacional.

El texto señala que “las leyes están para cumplirse” y recuerda que “la educación pública es un derecho, y para que miles de estudiantes puedan ejercerlo, el gobierno nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Las Universidades Nacionales atravesamos una situación crítica que afecta a docentes, no docentes y sobre todo a los más vulnerables: nuestros estudiantes. Cuando se afecta la calidad educativa por falta de recursos, también se está perjudicando el desarrollo del país y la calidad de vida de toda nuestra sociedad”, sostiene Vega en el posteo.

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Además, recordó que “el pueblo argentino, a través de sus representantes en el Congreso, dijo contundentemente: la educación superior es una prioridad, y se sancionó una ley ratificada luego dos veces por la Justicia”.

“Cuando se incumple una ley, no solo se afecta a las universidades: se debilita el funcionamiento democrático que garantiza los derechos de toda la sociedad”, asegura.

Por ello, plantea, es necesario defender “lo que nos pone orgullosos ante el mundo”.

“El próximo 12 de mayo mostremos el valor que le damos como sociedad a la educación, la extensión, la ciencia y la cultura”, finaliza el comunicado de Vega.