Cobertura de vacantes y autarquía judicial, ejes de una amplia convocatoria de la Suprema Corte de Justicia

En un acto institucional encabezado por su presidente Sergio Gabriel Torres, la Suprema Corte de Justicia exhortó por la cobertura de vacantes del Tribunal y presentó el Proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

Junto con el vicepresidente de la SCBA Daniel Fernando Soria, la Ministra Hilda Kogan, y el Procurador General Julio Conte-Grand, el doctor Torres expresó que la cobertura de las vacantes en el superior Tribunal –que actualmente funciona con tres integrantes de siete- no es una cuestión diferible ni accesoria, sino una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la coherencia de su dirección estratégica y la legitimidad de sus decisiones que este nuevo esquema demanda.

En la presentación, efectuada en la Sala de Audiencias de la SCBA, añadió que postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho. En torno a ello, en representación del Tribunal, exhortó a los poderes constitucionales de la provincia de Buenos Aires: tanto el Ejecutivo, como el Legislativo a través del Senado, para que se aboquen a la urgente cobertura de las vacantes y así darle a la provincia una Corte integrada con sus siete miembros, conforme la manda Constitucional y las leyes vigentes.

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Autarquía judicial

A continuación, el presidente de la Corte provincial presentó el proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial. Con respecto a ello afirmó que la autarquía judicial no debe ser considerada una concesión política ni un privilegio corporativo, sino la respuesta a una manda constitucional, directamente ligada al principio de división de poderes, la tutela judicial efectiva y la Constitución provincial, que la consagra desde su artículo primero.

El doctor Torres destacó que se trata de un proyecto con un consenso amplio y sostenido, construido con la participación y el acuerdo de la propia Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

En orden a ello, acompañaron el desarrollo del evento y rubricaron el proyecto de ley respectivo el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo, la presidenta de la Comisión de Funcionarios de dicha entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo.

El acto contó, asimismo, con la participación de representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y otros órganos jurisdiccionales de la provincia, funcionarios y agentes.