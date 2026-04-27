A horas de la presentación de Adorni en Diputados, la mesa política ordenó que lo acompañe el Gabinete

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada para ordenar la estrategia legislativa y la presentación de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, que llega en medio de la investigación judicial por su patrimonio.

Se definió que a la exposición de Adorni vayan Javier Milei, su hermana Karina y parte del Gabinete. Al momento, los confirmados son: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

La reunión inició a las 14 y se extendió por alrededor de dos horas. Uno de los temas centrales fue el informe de gestión del jefe de Gabinete.

Mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni deberá responder alrededor de 2100 preguntas de los diputados (llegaron más de 4000, pero se filtró la mitad para evitar repeticiones), de las cuales 66 están vinculadas a la causa que lo tiene como protagonista.

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La Casa Rosada utilizará la oportunidad para dejar en claro “el respaldo de todo el Gobierno al jefe de Gabinete”. En ese sentido, la estrategia oficialista prevé la presencia de ministros, de Milei y de la secretaria General de la Presidencia. “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, ratificó el mandatario la semana pasada.

Fuentes oficiales aseguraron que la estrategia para afrontar a la Cámara cuenta con el soporte del asesor Santiago Caputo y su equipo, mientras que la Secretaría de Legal y Técnica cooperó en la elaboración de las respuestas de gestión relacionadas con los organismos del Estado.

Será la primera vez que Adorni hable públicamente desde su última conferencia de prensa en Casa Rosada, un mes atrás, donde enfatizó que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado” y se negó a contestar mayores preguntas con el argumento de no entorpecer la causa judicial en trámite.

Tal como anticipó este medio, la bancada de La Libertad Avanza planea blindar al jefe de Gabinete haciendo foco en las declaraciones juradas de algunos de los miembros de la oposición y se espera un clima combativo en Diputados. (TN)