Ritondo cuestionó la presentación de Adorni en Diputados: “Va a ser un show, no va a ayudar en nada”

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, advirtió este domingo que la próxima visita de Manuel Adorni al Congreso por su informe de gestión se convertirá en un “show que no ayudará para nada”.

La cita del jefe de Gabinete está agendada para el miércoles 29 de abril, donde el funcionario deberá dar cuentas del estado de la administración pública en medio del fuerte escándalo por denuncias de enriquecimiento ilícito vinculadas a sus viajes y la compra de propiedades.

En ese sentido, Ritondo lamentó que se pierda la oportunidad de debatir sobre los resultados de leyes que considera clave, como la de Inocencia Fiscal, y advirtió que el clima de confrontación no ayuda a la imagen del Congreso.

“Vamos a ver un show por parte de la oposición y por parte del oficialismo. No sé si es para ver y comprar pochoclos porque afecta a la política y la visión de la gente con el Congreso. No creo que ayude para nada”, remarcó el diputado.

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En la previa, Ritondo afirmó que las preguntas del PRO están dirigidas al funcionamiento de las leyes y las decisiones de Gobierno, pero manifestó su temor de que el debate termine en acusaciones cruzadas.

“Me parece que en general no sirve (este proceso), no contribuye ni a la calidad democrática, ni a la calidad del funcionamiento del Congreso y lleva a un debate a lo peor, no a lo mejor de la política”, subrayó.

Sin embargo, Ritondo dejó en claro que el PRO no se acoplará al kirchnerismo en contra del jefe de Gabinete: “Para este tema ni ningún otro tema, como lo hemos hecho anteriormente, porque son quienes en Argentina han llevado a un modelo de corrupción que no era una forma de gobierno, sino la destrucción del país”.

Sin embargo, admitió que sin lugar a dudas el escándalo alrededor de Adorni perjudicó la imagen del Gobierno, algo que han reflejado las encuestas de opinión pública.

“Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial”, sostuvo.

La exposición del jefe de Gabinete llega en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por viajes al exterior y compra de departamentos.

Se especula con la posible presencia del presidente Javier Milei en el recinto. El mandatario publicó días atrás en redes sociales que no se perderá la exposición de Adorni ante la Cámara Baja. El jefe de Gabinete deberá responder 4800 preguntas enviadas por los diputados. (TN)