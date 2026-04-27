En medio de su pelea con la prensa, el gobierno se prepara para una semana difícil con Adorni como protagonista

No será una semana cualquiera para el gobierno de Javier Milei. Este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados y se prevé que reciba cuestionamientos por parte de la oposición.

Los gastos en viajes y las compras de propiedades con fondos que no se condicen con su declaración jurada mantienen en jaque a Adorni. Paralelamente, y casi de manera paradójica, el gobierno echó a un funcionario de Economía, Carlos Frugoni, por ocultar propiedades en Estados Unidos.

Uno de los hitos de la presentación de Adorni en el Congreso será que Milei anticipó que lo acompañará y seguirá la exposición desde el palco presidencial. Se espera además la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Lo cierto es que se trata de una parada clave para la administración libertaria, en particular para el ministro coordinador que abandonó la exposición mediática luego de una conferencia de prensa donde no mostró habilidad para responder a las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dicho sea de paso, el gobierno mileísta continúa con su feroz batalla contra el periodismo y mantiene cerrada la oficina de prensa de la Rosada luego de que un programa de TN filmara supuestamente sin consentimiento oficial algunos de los pasillos del lugar.

Por ese hecho existe una causa judicial y anoche la periodista a cargo del informe, Luciana Geuna, explicó en su programa que sí habían pedido autorización y que, de todos modos, en las imágenes se ven sitios de uso común que también se pueden observar en redes sociales cuando van escuelas de visita u otros contingentes.

Volviendo a la presentación de Adorni, trascendió que dispuso dos equipos para preparar el detalle del informe: por un lado, lo relativo a la dinámica de gestión y, por el otro, el legal que evacuará las consultas recibidas sobre su causa y las investigaciones abiertas por la difusión de la criptomoneda $Libra y el presunto desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las últimas dos, involucran directamente a los hermanos Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Adorni deberá hacer frente a las más de 2200 preguntas de los distintos bloques para intentar recuperar el perfil que, desde la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión ARG 01 que viajó a Estados Unidos a principios de marzo debió neutralizar.

El jefe de Gabinete exhibió la semana pasada como un triunfo que la Justicia desestimó una denuncia por ese viaje de su pareja en el vuelo oficial. No obstante, la principal crítica tiene que ver con la batalla cultural, ya que cuando era vocero se había comprometido a que nadie incluiría familiares en viajes oficiales.

En los planes del oficialismo, pasada la exposición en el Congreso, podrían reeditarse las habituales conferencias de prensa a cargo del exvocero presidencial. “Esto se combate con Manuel siendo Manuel”, planteó una importante voz con acceso al despacho presidencial en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Para eso, el ministro coordinador deberá volver a enfrentarse a las preguntas de la prensa acreditada que hasta entonces se ve impedida de ingresar por orden directa del libertario.

El jueves, a su vez, será otra fecha clave del calendario libertario dado que configura el plazo límite para que los titulares de los nueve ministerios presenten el plan de ajuste de sus áreas y organismos con una meta que implica una reducción del 2% en gastos corrientes y 20% en gastos capitales.

Antes de todo eso, Milei asistirá a una cena en la Fundación Libertad, el martes. Allía encabezará el debate “Keynes vs Libertad” en el Palacio Libertad, y el miércoles, luego de presenciar el informe de gestión cerrará el Congreso Económico Argentino en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. (Con información de NA)