Un triple de cancha a cancha de Manu Iglesias le dio la victoria a Villa Mitre ante el sufrido L.N. Alem

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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En un partido sumamente parejo y que se resolvió con el tiro del final, Villa Mitre se quedó con la victoria ante Leandro N. Alem, de visitante, 73 a 72, en el partido postergado de la quinta fecha, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Rubén Fillotrani.

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Wilson va para adentro ante Nacho Alem.

Estaba todo para que Jean-Luc Wilson se llevara los aplausos, en una noche iluminada, en la que fue absoluto protagonista, con 35 puntos (2-5 en triples, 6-10 en dobles y 17-20 en libres), más 9 rebotes y 4 asistencias, pero apareció el madrynense Manuel Iglesias.

Nahuel Amaya, defendido por Alimenti

El local ganaba 72 a 70 restando ocho décimas. El tricolor repuso desde su propio cesto mediante Ignacio Alem, que se la pasó a Manu y este dio dos pasos a la carrera tras pasar la línea de tiro libre y lanzó, metiendo el triple ganador y desatando la locura del público tricolor.

Mirá el video (todobasketdigital):

Contrariamente, los locales quedaron incrédulos, ya que venía de perder con Estrella, también con un triple en el final.

Por si fuera poco, en una situación al menos curiosa, el entrenador local Hernán Jasen y el capitán Patricio Zapata no pudieron completar el partido.

Es que durante el segundo cuarto Pancho recibió una falta técnica. Y restando 4 minutos para el final, Zapata cometió una falta antideportiva.

En ese momento, la mesa llamó a los árbitros para advertirles que Zapata tenía una falta técnica, ya que le habían cargado la del DT, quien no había sido incluido (por error) en el GES.

Justamente Pato había sido otro de los jugadores valiosos del verdirrojo, anotando 16 puntos (2-6 en t3, 2-3 en t2 y 6-8 en t1), más 5 rebotes y 2 recuperos.

Pancho en el banco, Joaquín en la cancha. Detrás, el árbitro Mariano Enrique.

Este partido, por más de un motivo, los Jasen difícilmente se lo olviden. Además de lo mencionado, se trató de la primera vez que se enfrentaron Hernán, el padre (en el banco local), y Joaquín, uno de sus hijos, con la camiseta de Villa Mitre.

En el tricolor, apareció sobre el final Alejo Blanco y había tenido una buena primera parte Lautaro Cavero, quien completó 10 puntos (1-2 en t3, 2-4 en t2 y 3-3 en t1).

Elegante definición de Segundo Alimenti.

El suarense Segundo Alimenti fue el goleador tricolor, con 14 puntos (2-4 en t3, 3-8 en t2 y 2-2 en t1), más 4 rebotes, 2 asistencias y un recupero.

La síntesis:

L.N. Alem (72): N. Amaya (8), P. Zapata (16), J. Wilson (35), L. Desbat (7), E. Ríos (3), fi; T. Scolari, M. Such, S. D'Annunzio (3) y M. Santillán. DT: Hernán Jasen.

Villa Mitre (73): S. Alimenti (14), J. Jasen (8), L. Cavero (10), F. Amigo (2), E. Sombra (6), fi; I. Alem (6), M. Iglesias (13), A. Blanco (11), L. Gómez Lepez, S. Basualdo (3) y G. Gasparini. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: L.N. Alem, 15-19; 29-26 y 47-43.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Mauro Guallan.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Lo que viene

El miércoles adelantarán Olimpo-Pueyrredón, por la séptima fecha, que irá por streaming.

En tanto, el jueves se completará la fecha con Bahiense del Norte-Liniers, Estrella-Estudiantes, Barrio Hospital-Villa Mitre, Independiente-Napostá y L.N. Alem-Pacífico.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-1), 11 puntos

2º) Estrella (4-2), 10

2º) Pueyrredón (4-2), 10

2º) Bahiense (4-2), 10

5º) Estudiantes (4-2), 10

6º) Liniers (3-3), 9

6º) Villa Mitre (3-3), 9

8º) Pacífico (2-4), 8

8º) Independiente (2-4), 8

8º) Olimpo (2-4), 8

8º) Barrio Hospital (2-4), 8

12º) L.N. Alem (1-5), 7

Miércoles

Finalmente la Asociación Bahiense resolvió que el miércoles se dispute íntegramente la sexta fecha de la LBB Bronce, tras la suspensión del domingo.

Jugarán Caza y Pesca-Bahiense del Norte B, Fútbol y Tenis-Sporting, Sportivo Bahiense B-Whitense, Bella Vista-Velocidad B, Pellegrini-Barracas y Fortín Club-Los Andes.

También se jugará la cuarta fecha de la LBB Oro Femenino, con 9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense-Sportivo. Libre, Estudiantes.