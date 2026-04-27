El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronosticó para este martes 28 de abril una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con aumento de nubosidad y viento moderado del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, por su parte, se prevé fresca y ventosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 17 grados.