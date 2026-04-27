El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 28 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronosticó para este martes 28 de abril una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará templado con aumento de nubosidad y viento moderado del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, se prevé fresca y ventosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 17 grados.