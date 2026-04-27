Vóleibol: en la capital del cemento, Liniers edificó un histórico doble título

Un Liniers implacable en el inicio de temporada volvió a mostrar su nivel en rodeo ajeno al quedarse con el título de ambas ramas de la 11ª edición de la Copa de Primera de Vóleibol que se vivió con enorme intensidad en el Club Atlético Estudiantes de Olavrría durante este fin de semana.

En el certamen que reunió a 19 equipos de gran nivel y que tuvo su cierre cerca de las 23 del segundo día de competencia, debido al alerta meterorológico que también azotó a la ciudad del cemento, el Chivo se consagró campeón tanto en varones como en mujeres, coronando una actuación histórica.

En la rama femenina, las bahienses se quedaron con la Copa de Oro tras vencer en la final a Cedetalvo de Mar del Plata, en un encuentro que mostró un alto nivel de juego y terminó 26-24, 17-25 y 15-9.

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Para llegar allí, las albinegras se apoderaron de su zona al vencer en sets corridos a Mariano Moreno de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos. Por la diferencia de puntos obtuvo el boleto directo a semifinales, donde se impuso al Bataraz, también en dos parciales.

Por su parte, en la competencia masculina, Liniers también gritó campeón luego de imponerse en una verdadera final ante Comunicaciones de Capital Federal, resolviendo el título en un emocionante tie break. Los actuales monarcas bahienses se impusieron por 20-25, 26-24 y 16-14.

El albinegro se quedó con su grupo al imponerse en sets corridos ante Mariano Moreno de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos. Por diferencia de puntos, debió jugar cuartos de final, donde derrotó por 2-0 a Olimpo y ya en semifinales derrotó en un equilibrado encuentro a Glorias Argentinas de Capital Federal, también por 2-0.

Posiciones finales:

Masculino

Copa de Oro

1º Liniers

2º Comunicaciones

3º Mariano Moreno

4º Glorias

5º Olimpo

6º Azul Voley

Copa de Plata

1º y 2º Racing de Olavarria y Estudiantes de Olavarría

3º Pueblo Nuevo de Olavarria

4º Costa Sud

Femenino

Copa de Oro

1º Liniers

2º Cedetalvo

3º Estudiantes

4º Juventud Unida de Tandil

5º y 6º Mariano Moreno y Pueblo Nuevo

Copa de Plata

1º Racing A. Club

2º Unión y Progreso de Tandil

3º Costa Sud