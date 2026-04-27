Vóleibol: en la capital del cemento, Liniers edificó un histórico doble título
El Chivo se consagró campeón del torneo Abierto de Primera División femenino y masculino, que organizó por undécimo año consecutivo el Club Estudiantes. Vencieron en la definición a Cedetalvo de Mar del Plata y Comunicaciones de Capital Federal, respectivamente.
Un Liniers implacable en el inicio de temporada volvió a mostrar su nivel en rodeo ajeno al quedarse con el título de ambas ramas de la 11ª edición de la Copa de Primera de Vóleibol que se vivió con enorme intensidad en el Club Atlético Estudiantes de Olavrría durante este fin de semana.
En el certamen que reunió a 19 equipos de gran nivel y que tuvo su cierre cerca de las 23 del segundo día de competencia, debido al alerta meterorológico que también azotó a la ciudad del cemento, el Chivo se consagró campeón tanto en varones como en mujeres, coronando una actuación histórica.
En la rama femenina, las bahienses se quedaron con la Copa de Oro tras vencer en la final a Cedetalvo de Mar del Plata, en un encuentro que mostró un alto nivel de juego y terminó 26-24, 17-25 y 15-9.
Para llegar allí, las albinegras se apoderaron de su zona al vencer en sets corridos a Mariano Moreno de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos. Por la diferencia de puntos obtuvo el boleto directo a semifinales, donde se impuso al Bataraz, también en dos parciales.
Por su parte, en la competencia masculina, Liniers también gritó campeón luego de imponerse en una verdadera final ante Comunicaciones de Capital Federal, resolviendo el título en un emocionante tie break. Los actuales monarcas bahienses se impusieron por 20-25, 26-24 y 16-14.
El albinegro se quedó con su grupo al imponerse en sets corridos ante Mariano Moreno de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos. Por diferencia de puntos, debió jugar cuartos de final, donde derrotó por 2-0 a Olimpo y ya en semifinales derrotó en un equilibrado encuentro a Glorias Argentinas de Capital Federal, también por 2-0.
Posiciones finales:
Masculino
Copa de Oro
1º Liniers
2º Comunicaciones
3º Mariano Moreno
4º Glorias
5º Olimpo
6º Azul Voley
Copa de Plata
1º y 2º Racing de Olavarria y Estudiantes de Olavarría
3º Pueblo Nuevo de Olavarria
4º Costa Sud
Femenino
Copa de Oro
1º Liniers
2º Cedetalvo
3º Estudiantes
4º Juventud Unida de Tandil
5º y 6º Mariano Moreno y Pueblo Nuevo
Copa de Plata
1º Racing A. Club
2º Unión y Progreso de Tandil
3º Costa Sud