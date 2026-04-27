Gonzalo Martínez: de qué debe convencerse Sportivo, su contradicción diaria y el "número" de Campazzo

Sportivo Bahiense le cortó el invicto a Altense, ratificando su condición de candidato en la LBB Plata, a pesar que hoy se encuentra en mitad de tabla.

"Para mí tenemos muchísimo más potencial de lo que marca la tabla en este momento, pero es la realidad. Esta victoria no sirvió desde lo anímico para entender que estábamos bien, ahora hay que revalidarlo", dijo Gonzalo Martínez, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El tricolor viene siendo competitivo en los últimos años.

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"Está visto como un equipo que pelea siempre, pero que está ahí. Tenemos que convencernos internamente de que somos candidatos. Los nombres los tenemos y todo el contexto está preparado. Aunque este año el torneo es mucho más competitivo, con seis o siete que pueden estar entre los cuatro", señaló.

"Estar en la final tiene que ser el primer objetivo y después, ser campeón y ascender, por cualquiera de las dos posibilidades", enfatizó.

Y argumentó: "Creo que el material lo tenemos, ya cada vez hay más química. Yo me sumé el año pasado, pero es un equipo que tiene jugadores que llevan mucho tiempo juntos, el técnico (MIguel Loffredo) hace mucho que está y el club tiene mucha identidad con Tuero, Montes y todos los chicos".

Sacarse el miedo a ser candidatos es algo a trabajar.

"Toda mi vida jugué en equipos candidatos y lo primero que te enseñan es que si no te metés en la cabeza que sos candidato no va a pasar. El Colo (Loffredo) lo está transmitiendo muy bien. Es un cambio respecto del año pasado, cuando la idea era llegar a la final. Nosotros tenemos que ponernos como objetivo salir campeón. Ese tiene que ser el mensaje para los más jóvenes del equipo, que están teniendo muchísima participación", opinó Gonza.

Con un amplio recorrido, el tirador contó qué lo sigue movilizando en el día a día.

"Es una constante contradicción que se me genera día a día, porque debuté a los 16 en Primera y tengo 35, llevo muchísimo tiempo y la carrera está en el final, aunque, capaz tengo la suerte de jugar 10 años más, pero uno se pregunta para qué voy al gimnasio, para qué me cuido en la alimentación, y la verdad que es una forma de vida, me hace sentir realizado. Esa cultura que vas aprendiendo y desarrollando, es lo que te hace llevar el día a día y disfrutar", explicó.

Martínez es una referencia para los jóvenes.

"A los chicos les digo que se enfoquen en crecer, que dejen de pensar en el próximo partido y el resultado, porque eso no lo podés manejar, pero sí podés manejar cuando hace frío y llueve, pero igual vas al gimnasio, o agregarle dos horas de tiro al entrenamiento", apuntó.

Su formación en Liniers le permitió naturalizar el salto a Bahía Basket, donde jugó la Liga Nacional 2013-14.

"Los jugadores que he defendido o con los que jugué me terminaron marcando. Hay anécdotas de por vida y te hace saber que hay cosas por delante si te profesionalizás", entendió.

Y contó un par de momentos inolvidables: "El triple contra Obras estuvo bueno; también me acuerdo un partido en cancha de Quilmes, que jugué más de treinta minutos, todo un logro en la Liga Nacional".

Hubo un rival que lo sufrió en divisiones formativas y en la Liga.

"Soy de la misma camada que Facu Campazzo y cuando vino a Mar del Plata nos enfrentábamos en los Provinciales. Dominaba siempre, no podíamos agarrarlo, hasta parecía que se burlaba, je. Cuando ibas a defenderlo desaparecía, era extremadamente rápido. Después me decían '¿le viste bien el número?', je. Ahí dejé de presionarlo", contó.

"Otra, con Brussino, que era muy chico y recién estaba arrancando. Yo no tenía idea quién era, la primera que agarró a tiró como de ocho metros y la metió, vino Sepo y me dijo '¿qué hace ese?', y pensé: la debe meter, jeje".

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